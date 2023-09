La Roma riposa: Mourinho se ne va

La Roma in questo weekend riposa, considerando che non ci sono impegni a causa della sosta. Mourinho ne ha approfittato per andarsene

Tempo di sosta per il campionato e per la serie A: nel weekend molti allenatori hanno concesso dei giorni liberi e di riposo alle proprie squadre. O forse sarebbe più corretto dire quello che resta delle proprie squadre, considerando come molti club sono stati dimezzati dai tanti nazionali convocati. La situazione non è da meno in casa Roma, con Mourinho che ha preso la propria decisione.

Nonostante l’avvio di stagione molto complicato, infatti, i giallorossi hanno beneficiato di alcuni giorni di relax nel weekend. Stop agli allenamenti, la preparazione della delicata sfida con l’Empoli può attendere fino all’inizio della settimana, quando alla spicciolata iniziano a tornare i vari nazionali. Mourinho dopo aver concesso il riposo ai suoi ragazzi rimasti a Trigoria se ne è andato.

Perché e dove è andato il tecnico portoghese? Come noto la famiglia dell’allenatore non è in Italia. Quando può torna sempre da loro. E dunque nessuna preoccupazione per questa sua fuga da Roma: lo Special One ha giusto approfittato di questi giorni di relax per raggiungere la famiglia. Anche se lo spostamento per lui è doppio! Due paesi diversi in due giorni.

La Roma riposa e Mourinho se ne va: i dettagli

La mamma di Mou, Maria Julia, vive a Setubal, la città natale dell’allenatore. Ecco dunque che, come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Inter è volato stesso venerdì da Fiumicino a Lisbona per raggiungere la madre. Non è però finita qui. La moglie e i figli sono a Londra, dove si stabilì ai tempi del Chelsea. E quando può l’allenatore una fuitina londinese la fa sempre. E dunque nella giornata di sabato è volato da Lisbona a Londra per riabbracciare moglie e figli. Da qui poi nelle scorse ore il nuovo volo da Londra a Roma.

Il giro di tre paesi in tre giorni viene da dire. Mou probabilmente aveva bisogno di staccare la spina e godersi questo relax con i suoi affetti più cari, nonostante lo stress per i tanti spostamenti. Il tecnico resta sulla graticola e c’è chi parla già di esonero. La quota dei bookmakers in tal senso è crollata. Le prossime sfide saranno decisive a partire da quella accennata di domenica prossima contro l’Empoli. Si deciderà molto del suo futuro.