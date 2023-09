Germania, è caccia al CT: il sogno per i Mondiali 2026

La Germania è alla ricerca del nuovo CT dopo l’esonero improvviso di Flick: la federazione ha un sogno per il 2026.

La nazionale tedesca si è separata dall’ex allenatore del Bayern Monaco ed è ora alla ricerca di un nuovo commissario tecnico.

È stata una sosta decisamente movimentata per la Germania. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Giappone, infatti, la federazione ha deciso di esonerare Hansi Flick: l’ex allenatore del Bayern Monaco era reduce da un Mondiale deludente e non è riuscito a trasmettere le proprie idee alla squadra.

Attualmente il ruolo di CT è occupato dal trio Voller-Wagner-Wolf, ma si tratta di una situazione provvisoria: sotto la loro gestione, intanto, è arrivata la vittoria in amichevole contro la Francia. Mentre stanno per iniziare i colloqui con i candidati per il ruolo di commissario tecnico, emerge un sogno per il 2026.

Germania, si cerca il nuovo CT: c’è il sogno per il 2026

La Germania, dopo il Mondiale vinto nel 2014, ha vissuto un periodo di calo nonostante l’enorme talento presente in rosa. Hansi Flick, dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco, era stato individuato come la figura giusta per rialzare la Mannschaft, ma la sua gestione è durata poco e si è interrotta bruscamente durante questa sosta. Come anticipato, attualmente Voller ha preso il suo posto con l’aiuto di Wagner e Wolf, ma si tratta di una situazione temporanea.

Ora la federazione tedesca inizierà i colloqui con i candidati per scegliere il CT in vista dell’Europeo del 2024 che la Germania giocherà da padrona di casa. Secondo varie indiscrezioni, i due grandi favoriti sarebbero Nagelsmann (il Bayern ha fatto sapere che lo libererebbe senza chiedere un conguaglio economico) e Van Gaal. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, si pensa già al 2026: il sogno è Jurgen Klopp.

Questa ipotesi nasce dal fatto che il prossimo CT potrebbe firmare un contratto breve. Se la scelta dovesse ricadere su Nagelsmann, infatti, si tratterebbe di un allenatore giovane che vorrebbe misurarsi ancora con una sfida importante alla guida di un club dopo il “fallimento” con il Bayern Monaco. Per questo motivo, potrebbe guidare la nazionale solo durante l’Europeo e fino alla qualificazioni Mondiali.

Ovviamente si tratta solo di un possibile scenario, ma Klopp rappresenterebbe un sogno: il contratto che lega il tedesco al Liverpool scade proprio nel 2026 e, a quel punto, il suo ciclo con i Reds potrebbe essere giunto al termine. Intanto, le prossime settimane saranno decisive per l’immediato futuro della Germania: a breve verrà scelto il nuovo commissario tecnico.