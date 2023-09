Roma, Carlo Verdone durissimo: la profezia sconvolge i tifosi

Carlo Verdone, da grande tifoso della Roma, non ha potuto esimersi dal parlare della sua squadra. Le parole fanno discutere i tifosi

Nei suoi film c’è stato spesso un riferimento al calcio e ai colori giallorossi. Anche nella vita di tutti i giorni, Verdone è un appassionato e spesso segue anche allo stadio le partite.

Di risate al suo pubblico ne ha strappate davvero tante, nel corso di una carriera che va avanti ormai da oltre 40 anni. Carlo Verdone è stato uno dei più grandi attori e registi comici della storia recente italiana e nonostante i grandissimi successi sta proseguendo con nuovi profetti. “Vita da Carlo” è arrivata alla seconda stagione ed è stata presentata alla ‘Casa del Cinema di Roma’. Andrà in onda dal 15 settembre su Paramount+ ed è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Inevitabile che il discorso finisse anche sull’aspetto calcistico, da sempre uno dei maggiori interessi dell’attore romano. Nei suoi film ha fatto spesso riferimento ai colori giallorossi, con personaggi rimasti nell’immaginario collettivo. Carlo Verdone segue da vicino le vicende della squadra di Mourinho e qualche volta è presente anche allo Stadio Olimpico.

Nell’ultimo periodo non ha lesinato anche qualche critica a squadra e allenatore, nella speranza di ottenere qualcosa di più del sesto posto dello scorso anno.

Roma, Dybala è fondamentale: il grido di allarme lanciato da Carlo Verdone

Verdone ha centrato subito il punto nodale dell’attuale Roma: “Siamo in mano a Dybala e Lukaku. Se Paulo ha qualche problema non so come può andare a finire”. Un grido di allarme che ripercorre quasi esattamente il pensiero di José Mourinho, molto preoccupato per l’attuale situazione a Trigoria.

Potenzialmente la rosa allestita da Tiago Pinto e dai Friedkin è davvero di ottimo valore, con l’arrivo di gente qualitativamente dotata, come Aouar, Renato Sanches, Paredes, N’Dicka, Azmoun e appunto Lukaku. Il problema è che la maggior parte di loro non versa in buone condizioni fisiche e ha bisogno di tempo per rimettersi a posto.

Dopo la sosta per le Nazionali la stagione prende il via a ritmo serrato fino ad ottobre, con l’inizio anche dell’Europa League e match ogni 3 giorni. La speranza di tutti i tifosi romanisti è che alla fine la coppia di campioni là davanti possa fare davvero la differenza, come augurato proprio da Verdone.