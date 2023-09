Boom Juve: incontro e firma fino al 2026!

Boom Juve: incontro e firma. La pausa dovuta alle nazionali ha l’indiscutibile vantaggio di poter permettere riflessioni più approfondite sul futuro.

Il mercato appena concluso, le prime tre giornate di campionato, l’esordio della nuova nazionale targata Luciano Spalletti e la contemporanea interruzione del campionato che è sempre ben accetta quando sul tavolo vi sono ancora diverse questioni da sistemare.

Giuntoli e Allegri pensano al presente, ma anche all’immediato futuro. Provare ad anticiparlo pensando, e programmando, scelte che potrebbero indirizzare le prossime sessioni di mercato verso obiettivi ben precisi. Ma il futuro può essere costruito anche partendo da ciò che è già presente in casa. In questo senso vanno individuati i profili che sono, e saranno, il presente e il futuro della Juventus.

Una volta individuati i giocatori dai quali ripartire sarà indispensabile valutare le loro singole situazioni contrattuali e dove si scorgono possibili criticità a breve termine, intervenire subito. A quel punto, infatti, sarà necessario “vincolarli” ancora di più alla società rivedendo, e prolungando, i singoli contratti. La nuova Juventus, che ha il volto di Cristiano Giuntoli, ha come regola, unica e sola, quella della sostenibilità. La difficoltà è tutta nel far coincidere la volontà di bloccare i campioni con la necessità di avere un bilancio in ordine. Il primo tentativo Giuntoli lo farà con Adrien Rabiot.

Boom Juve: incontro e firma

Giuntoli e Allegri sono d’accordo. Se si deve ripartire dai punti fermi Adrien Rabiot è il primo della lista. Nella stagione più buia della sua storia recente la Juventus ha trovato nel centrocampista francese un faro in campo ed un leader consolidato nello spogliatoio.

Dal momento che il centrocampista francese non è solito rispondere al telefono, Allegri stesso ha raccontato di come lo abbia “perseguitato” con una quantità industriale di sms, per convincerlo a firmare, anche soltanto per un anno, con la Juventus. Così è stato. Ma adesso Giuntoli ha voglia di giocare d’anticipo ed intende iniziare ad intavolare una trattativa vera e propria con mamma Veronique.

Questa volta si partirebbe da una situazione decisamente migliore. Sembra che il giocatore stesso abbia intenzione di sottoscrivere con la società bianconera un prolungamento di contratto per più stagioni, forse anche superiore al preventivato rinnovo fino al 2026. Un Rabiot che firma un pluriennale è un segnale forte anche per il resto del gruppo. E’ la conferma più tangibile di un nuovo progetto che riparte con il sostegno di un leader.

Poi toccherà anche agli altri numero uno, i punti fermi che si affiancheranno a Rabiot. Da Szczesny a Chiesa. La pausa per le nazionali sta permettendo di mettere a terra il piano per il futuro prossimo della Juventus. E’ il momento più importante. Quello delle scelte.

