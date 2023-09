Rottura totale con il club: occasionissima per la Juve

Nasce un’occasione di mercato per la Juventus in vista di gennaio con i bianconeri che potrebbero portare a Torino un top player.

La Juventus ha lavorato sul mercato durante l’ultima sessione appena conclusa puntando a trattenere i pezzi pregiati e portando a disposizione di Massimiliano Allegri Weah, che ha preso il posto di Cuadrado.

Per i bianconeri la sessione di gennaio potrebbe rappresentare l’occasione per mettere a segno dei colpi importanti andando a rinforzare la rosa provando a sfruttare le opportunità che si apriranno in inverno. Un calciatore che da tempo è nel mirino della Juventus appare già in uscita e potrebbe cambiare maglia in vista dell’inizio del 2024. La dirigenza bianconera è già al lavoro per capire le possibilità di chiudere il colpo.

Calciomercato Juventus, colpo in arrivo per gennaio

La Juventus pensa a Sancho in vista del calciomercato di gennaio. Il centrocampista offensivo inglese ha di fatto rotto con il Manchester United ed in particolare con l’allenatore Ten Hag.

L’ex Borussia Dortmund non rientra nei piani del tecnico e, nonostante un confronto tra i due, la posizione del giocatore classe 2000 non pare essere cambiata. L’inglese appare ormai un corpo estraneo nel Manchester United e per gennaio si sta già valutando un cambio di maglia. Nonostante lo stop momentaneo di Antony, non sembrano esserci possibilità di maggiore spazio per Sancho che sta valutando le possibilità per il suo futuro. Quello che è certo è che lo United dovrà provare a valorizzare il cartellino del giocatore prima di lasciarlo partire per monetizzare quanto più possibile.

La Juventus ha pensato al calciatore inglese già in passato, provando a strapparlo al Manchester United quando passò ai Red Devils dal Borussia Dortmund. L’idea dei bianconeri è quella di prendere il giocatore in prestito fino al termine della stagione, fissando la possibilità di un riscatto al termine del campionato in corso. La cessione a titolo temporaneo appare la scelta migliore anche per il club inglese che può così far risalire la valutazione dell’inglese, calata nelle ultime due stagioni.

Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento da parte del Borussia Dortmund nei suoi confronti con l’inglese che potrebbe tornare in giallonero per cercare di rivitalizzare la sua carriera, frenata dopo il passaggio al Manchester United. Arrivato in Inghilterra nell’estate del 2021, il centrocampista offensivo non è riuscito ad imporsi in Premier League, facendo maggiore fatica da quando sulla panchina della squadra è arrivato ten Hag.