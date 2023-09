Nuova stella per l’Italia: ha convinto Spalletti, sarà convocato

Nuovi volti nell’Italia di Spalletti per le prossime convocazioni di ottobre: ha convinto il ct, tra gli Azzurri ci sarà anche lui.

L’Italia s’è desta. Dopo un periodo turbolento, la Nazionale azzurra è tornata alla vittoria nella seconda gara di qualificazioni per Euro 2024 a guida Spalletti, e lo ha fatto con una partita convincente, per buona parte del match, contro l’Ucraina a San Siro. Nemmeno il tempo di archiviare il successo milanese però, che per il ct è già arrivato il momento di pensare al futuro.

La classifica del girone si è infatti riequilibrata, ma non è certo ancora rassicurante. E alle decisive partite di ottobre contro Malta e Inghilterra non manca poi molto. Per questo motivo l’ex allenatore del Napoli si starebbe già guardando attorno alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nell’immediato.

Non siamo ancora tornati a setacciare ogni campionato in giro per il mondo alla ricerca di altri potenziali oriundi, come capitato nell’ultimo periodo della gestione Mancini. Di certo, però, anche mister Luciano si sta guardando intorno con attenzione e sta osservando in particolar modo la crescita dei migliori talenti italiani anche negli altri principali campionati.

Un possibile innesto per la Nazionale maggiore potrebbe infatti arrivare da un calciatore già protagonista con l’Under 21, e in questo inizio di stagione capace di sorprendere anche un pubblico dal palato raffinato come quello della Premier, nonostante la sua giovane età.

Spalletti vuole dargli una chance: convocazione in arrivo per la stella dell’Under 21

Vero che alla Nazionale maggiore in questo momento forse servirebbero più centrocampisti con capacità di regia, attaccanti in grado di saltare l’uomo e magari un centravanti moderno e capace di garantire gol a ripetizione. Per il momento però di potenziali innesti in quelle zone del campo non se ne vedono all’orizzonte.

Dove possiamo crescere, invece, è nella batteria degli esterni difensivi. Se i titolari resteranno anche nel prossimo futuro Di Lorenzo e Dimarco, a sinistra si sta facendo strada a suon di prestazioni eccellenti Destiny Udogie, pronto al grande salto, probabilmente ai danni del pur sempre affidabile Biraghi.

Dopo le ultime stagioni all’Udinese, convincenti sotto ogni punto di vista, il terzino cresciuto nella Primavera dell’Hellas Verona, la squadra principale della sua città, ha avuto un impatto davvero straordinario in Premier con la maglia del Tottenham.

Nelle prime quattro partite ha già messo a segno due assist, collezionando oltre 330 minuti in totale e dimostrando di poter indossare tranquillamente la maglia da titolare in un club così prestigioso, ai danni di un calciatore molto più esperto come Ben Davies, una colonna degli Spurs.

Con tutta probabilità potrebbe essere lui, dunque, uno dei nuovi innesti di Spalletti in vista dei prossimi appuntamenti di ottobre. Gare in cui è difficile aspettarsi grandi rivoluzioni per quanto riguarda i convocati, ma che potrebbero comunque regalare qualche sorpresa. Un antipasto della vera ‘rivoluzione’ che potrebbe arrivare a qualificazione ormai ottenuta.