Accordo e firma con l’Inter: c’è la data dell’ufficialità

Novità importanti in casa Inter, dove si sarebbe trovato l’accordo con il giocatore e la firma sul contratto, con tanto di data dell’ufficialità di tale affare…

Chiusa la sessione di calciomercato, per le varie società è tempo di pensare al calcio giocato ed ai giocatori in rosa. Per quel che riguarda l’Inter, in particolare nel prossimo periodo, si cercherà di lavorare per i rinnovi e gli adeguamenti degli stessi.

Riguardo a quanto accade sul rettangolo di gioco, la squadra allenata da Simone Inzaghi è partita con il piede giusto in campionato. Prima della sosta delle Nazionali Lautaro e compagni hanno colto tre vittorie di fila in altrettanti incontri disputati prendendosi il primo posto nel torneo.

Terminata la pausa si riprenderà con un big match di grande valore: c’è un derby di alta classifica da disputare. La formazione nerazzurra affronterà il Milan di Pioli e per la prima volta nella storia ci sono le due milanesi sole in vetta, e impegnate in un quanto mai atteso derby di Milano.

Accordo e firma: ufficiale a fine anno

Tra i calciatori maggiormente rappresentativi dei nerazzurri vi è di certo Federico Dimarco, giocatore milanese e cresciuto nel vivaio della Beneamata. Il terzino sinistro sta vivendo un ottimo momento di forma ed è ormai diventato un perno fondamentale per Simone Inzaghi.

Il calciatore è diventato ormai anche un titolare fisso della Nazionale italiana, e come dimostra l’ottima Champions disputata, anche a livello internazionale è cresciuto in modo notevole, ma va risolta la sua situazione contrattuale. La scadenza è prevista infatti per il 2026, nell’anno in cui si disputerà il Mondiale di calcio.

Il laterale ha tutte le intenzioni di diventare una bandiera dei nerazzurri, inoltre il giocatore ha un ingaggio tra i più bassi per quanto riguarda la rosa interista, percependo 1.6 milioni all’anno, motivo per il quale si sta lavorando con la società per un adeguamento del contratto stesso.

Le parti si incontreranno a breve, ma secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe l’accordo per ritoccare l’ingaggio e per il prolungamento del contratto fino al 2028, esiste anche una data entro la quale verrà perfezionata l’intesa. Prima della fine dell’anno solare è previsto il definitivo rinnovo di Federico Dimarco con la maglia dell’Inter. Un accordo che farà felice tutte le parti in causa, i tifosi e il calciatore stesso, desideroso di restare a vita nella sua squadra del cuore.