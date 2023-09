Marotta non si ferma: ecco il prossimo colpo dell’Inter

Beppe Marotta prosegue con la sua ricerca nel mercato, l’Inter è pronta a piazzare un colpo a sorpresa beffando la concorrenza.

I conti in casa nerazzurra permettono un altro sforzo, a gennaio potrebbe esserci una mossa che befferebbe i top club europei. Una vecchia conoscenza del calcio italiano sarebbe pronta per il ritorno in Serie A, dall’altra parte dei navigli.

L’inizio stagionale dell’Inter fa presagire come in casa nerazzurra ci sia una continuità di progetto tecnico. Simone Inzaghi ha saputo già ben integrare i nuovi acquisti, le tre vittorie di fila in campionato hanno dato il senso giusto alla stagione.

Una squadra che mostra progressi e ancora rafforzabile in alcuni settori. Lo sa bene Beppe Marotta, impegnato nella ricerca di calciatori che possano dare il massimo, senza investire cifre enormi. Sul mercato si prospetta un’occasione interessante, si può andare a chiudere un affare con perspicacia.

Marotta pronto, l’Inter chiude il colpo

La squadra nerazzurra osserva con attenzione anche quanto accade all’estero e, come riporta Tuttosport, c’è un difensore mai sparito dai radar, nonostante il suo infortunio. Proprio perché sembra un nome dimenticato ai più, c’è la costanza della squadra nerazzurra nel seguirlo per riportarlo in Italia quanto prima e chiudere al meglio il pacchetto arretrato. Si andrà direttamente a valutare il colpo, l’Inter punta Tiago Djalo dal Lille.

Il centrale è fermo attualmente per un infortunio abbastanza serio. Non gioca da marzo a causa della rottura del crociato, e ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Ci sono tante garanzie per averlo, intanto partendo da un rinnovo che non avverrà con i francesi, che potrebbero accontentarsi di un indennizzo a gennaio per liberare un calciatore che nemmeno sta giocando. Inoltre, proprio lo stesso Lille è garanzia di qualità, negli anni sono tanti i talenti emersi dai francesi (e il Milan ne sa decisamente qualcosa).

Proprio guardando ai rossoneri, Djalo arriverebbe in Italia… per dimostrare loro di essersi sbagliati nell’averlo scaricato troppo in fretta (entrò nell’affare Leao). Il passaggio di Tiago all’Inter sarebbe una sorta di rivalsa, entrando così nella difesa a tre di Inzaghi, che completerebbe il reparto in maniera esauriente e con difensori polivalenti.

Il portoghese classe 2000 è un elemento che punta al salto di qualità, per entrare stabilmente nel giro della nazionale lusitana ed essere protagonista anche in Champions League. Ha tutte le caratteristiche per fare bene, basterà solo accelerare la trattativa con l’Inter.