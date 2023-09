Juventus: arriva la decisione definitiva su Pogba

La Juventus e la decisione su Pogba. Sono i giorni dell’attesa e della decisione probabilmente più difficile da prendere per la società bianconera.

Sono i giorni e le ore dell’attesa. Per la Juventus e, soprattutto, per Paul Pogba. E’ passata poco più di una settimana dalla comunicazione che informava della sua positività al testosterone con conseguente, ed immediata, sospensione in via cautelare decisa dal Tribunale Antidoping.

La Juventus, sul campo, sta facendo il suo e nella maniera migliore possibile. Le prime quattro giornate la vedono al secondo posto, alle spalle della lepre Inter, e con qualche punto di vantaggio sulle altre grandi rivali alla corsa per un posto in Champions League, non soltanto Milan e Napoli ma anche su Roma e Lazio. Vlahovic e Chiesa, dopo un’estate caldissima, dove un giorno si e l’altro pure sembrava che entrambi avessero pronte le valigie per approdare chissà dove, proprio loro hanno preso per mano i bianconeri.

In questo brillante inizio di stagione juventino, l’unica nota stonatissima è rappresentata proprio da Paul Pogba. La passata stagione la Juventus lo ha riportato a casa offrendogli il più alto ingaggio della Serie A. L’annata scorsa è tutta da dimenticare, anche per sue precise responsabilità, per questo la Juventus si attendeva ben altro dal centrocampista francese. Al momento non resta che attendere l’esito delle controanalisi e le eventuali decisioni della Juventus.

La Juventus e la decisione su Pogba

Il giorno è il prossimo 5 ottobre. Allora vi saranno le verifiche sul campione dell’urina di Pogba dello scorso 20 agosto, data dell’esordio in campionato della Juventus ad Udine. La richiesta delle controanalisi è partita proprio dall’entourage del calciatore francese. La vita di Paul Pogba si divide tra Torino e Parigi, tra casa ed allenamenti, in rigorosa solitudine.

Sono i giorni dell’attesa e, forse, della piena consapevolezza che una leggerezza non da poco potrebbe costargli il prosieguo della carriera. La Juventus, dal canto suo, non può che attendere gli eventi. Poi verranno le decisioni. Durante il periodo di sospensione cautelativa il centrocampista francese percepirà uno stipendio pari a 42mila euro lordi all’anno, pari a circa 2mila euro al mese.

Al momento la situazione è questa. Tra un paio di settimane le controanalisi potrebbero stendere sul tavolo un grave responso e costringere le due parti in causa, Pogba e la Juventus, ad intavolare una spiacevole trattativa che potrebbe portare alla risoluzione del contratto del centrocampista francese. Siamo, però, soltanto all’inizio. Il 5 ottobre sarà il giorno del verdetto finale e definitivo. Sulla positività di Pogba e sul suo futuro alla Juventus.