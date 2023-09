Inter: Zhang vende il club agli USA, spunta il dossier

Zhang è sempre più vicino alla cessione dell’Inter: ormai ci siamo, ecco la novità a sorpresa. Tutti i dettagli dell’operazione

La stagione dei nerazzurri è iniziata davvero alla grande con quattro vittorie su quattro in campionato ed un pari in Champions contro la Real Sociedad. Un punto di svolta per pensare anche ai progetti futuri a livello societario: Zhang starebbe pensando alla cessione al termine della stagione, i dettagli tutti da scoprire.

L’Inter continua a pensare ai risultati sportivi senza perdere d’occhio la situazione societaria con momenti davvero delicati per la famiglia Zhang. Dopo la finale persa in Champions League contro il Manchester City, la compagine nerazzurra di Inzaghi è pronta a farsi valere anche in Serie A per ritornare a vincere lo Scudetto. L’inizio stagionale è stato davvero incredibile con quattro sfide vinte su quattro. Attenzione alla cessione del club nerazzurro a fine stagione, ecco cosa sta succedendo: pochi minuti fa è apparsa la notizia già decisiva.

Inter, clamoroso Zhang: ora può cedere il club nerazzurro

Un colpo di scena suggestivo. Già da tempo l’Inter è nel mirino di vari fondi in giro per il mondo, ma ora tutti sembrano più concreti. Il retroscena arrivato pochi minuti fa con l’analisi dettagliata di ciò che potrebbe accadere.

Clamoroso retroscena sull’edizione odierna di Tuttosport con il club nerazzurro pronto a cedere tutto. Al momento la banca d’affari americana, Raine Group, avrebbe individuato un fondo medio orientale pronto ad accontentare ciò che chiede Suning. La cessione sembra sempre più vicina, ma al momento Steven Zhang vorrebbe continuare la sua avventura dopo la Champions da urlo e il nuovo Mondiale per club con la proposta della Fifa. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: ecco cosa potrebbe succedere.

In questo caso però ci sarebbe da rifinanziare il debito con Oaktree con interessi molti anni. La banca d’affari Raine è molto ottimista per la cessione del club nerazzurro: tutto si deciderà intorno al 20 maggio. Una svolta decisiva per riportare sempre più in alto la società milanese che ha vissuto momenti delicati, ma superati al momento sempre con maestria ed immensa professionalità dalla famiglia Zhang. Sui conti ci sono sempre i 50 milioni di interessi dovuti ai finanziamenti e bond con un passivo di ‘soltanto’ 80 milioni di euro: saranno mesi decisivi per la cessione dell’Inter in ottica futura.