Secondo esonero in Serie A, ribaltone sulla panchina di una grande

Siamo solo alla quarta giornata del massimo campionato ma il vezzo di cambiare allenatore non muta. Cosa sta succedendo.

La nostra serie A, anche a causa dei disastri della nazionale e della difficoltà nel tornare un movimento tra i primi in Europa, tira già il fiato. Non solo per gli ascolti delle prime quattro giornate, in calo sensibile rispetto alla scorsa stagione, ma per il vizio di non perdere determinate abitudini. Tra queste, dopo sole quattro gare, quella di mettere nel mirino l’allenatore di turno.

Questa prassi non conosce ceti societari, vale per chi deve salvarsi e per chi aspira ad un posto in Champions. Partendo dalla coda, l’Empoli di Fabrizio Corsi, dopo il clamoroso 0-7 incassato dalla Roma all’Olimpico, ha ingaggiato Aurelio Andreazzoli al posto di Paolo Zanetti. Scendendo di categoria, in serie B al posto di Davide Ballardini, a Cremona potrebbe arrivare Giovanni Stroppa.

Tornando alla massima serie, più di di una guida tecnica traballa. Pioli, dopo il pokerissimo incassato nel derby, ha prima detto di non volersi scusare con i tifosi. Lunedì la parziale retromarcia, dicendosi “in debito” con la tifoseria. Chi invece sta rispondendo sul campo ai tanti dubbi di sostenitori e addetti ai lavori è la Juve di Allegri. Il tecnico toscano ha raccimolato 10 punti, secondo solo all’Inter. Critiche rispedite al mittente con una stagione tutta da scrivere.

Il sondaggio: Garcia il tecnico più a rischio

A dimostrazione che quanto fatto pochi mesi fa conta poco o nulla, le due realtà più in difficoltà al momento solo quelle che meglio avevano fatto in serie A. Il Napoli campione d’Italia che fu di Luciano Spalletti – fatti sei punti contro Frosinone e Sassuolo – è caduto al Maradona con la Lazio, per poi impattare uno 0-2 col Genoa. Il pareggio conclusivo al Ferraris già alimenta i rumors partenopei. La vittoria striminzita in Champions League poi non ha soddisfatto i tifosi.

Azzurri a sette punti, ma oltre al Napoli anche la Lazio non convince. Tre punti in quattro match, soprattutto la sensazione di una squadra poco cattiva, distratta. Quella che con 30 gol la scorsa serie A era stata la seconda miglior difesa (Napoli primo a 28, ndr), in quattro sfide ne ha già incassati sette. A Roma Sarri di fatto è intoccabile, ma qualche crepa tra i sostenitori comincia a intravedersi.

Per sondare il sentire dei tifosi, la pagina Twitter di Calciomercato.it ha promosso il seguente sondaggio: “Tanti allenatori in difficoltà in questo inizio stagione anche tra i big: chi rischia di più?”. L’esito delle risposte non lascia dubbi. Per il 64,8% dei votanti è Rudi Garcia ad aver deluso maggiormente. Uno stacco siderale rispetto agli altri due concorrenti in questo ballottaggio.

Maurizio Sarri sarebbe a rischio per il 20,4% dei partecipanti, “felicemente” ultimo Stefano Pioli, ballerino solo per il 14,8%.

