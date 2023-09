L’ex Inter sta per firmare: panchina fino al 2025

I risultati e il gioco premiano l’ex Inter: sta per arrivare un importante rinnovo, resterà in panchina fino al 2025.

C’è aria di rinnovo per un grande protagonista della nostra Serie A. Un ex Inter si sta meritando, a suon di risultati importanti e ottime prestazioni della sua squadra, la conferma su una panchina prestigiosa e che potrebbe proiettarlo in futuro verso traguardi davvero invidiabili.

Dopo un’estate di attesa, difficoltà, parole di troppo, misunderstanding evitabili, alla fine i contatti sono ripresi. Il tecnico e la società stanno continuando a dialogare costantemente, ogni giorno, e finalmente starebbe filtrando nell’ambiente quell’ottimismo che fino a poche settimane fa sembrava quasi una chimera.

Non è ancora il momento di parlare di prolungamenti per un altro grande ex Inter, José Mourinho, che attende con ansia di poter capire davvero che tipo di auto abbia tra le mani, visto che la Roma attuale sembra molto diversa da quella degli ultimi anni.

Chi invece al prolungamento ci sta pensando, e a quanto pare avrebbe anche quasi trovato la quadra definitiva, è Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano del Bologna, uno dei più apprezzati in Italia, è infatti in contatto costante con Saputo e la società. E adesso il rinnovo sembrerebbe davvero vicino.

Thiago Motta pronto a rinnovare il contratto: resterà a Bologna fino al 2025

Manca ancora l’ufficialità, mancano i dettagli, ma stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Thiago Motta e la società felsinea sarebbero più vicini che mai. I 54 punti della scorsa stagione e l’ottimo avvio anche di questo campionato hanno convinto Saputo e la dirigenza a continuare a dare fiducia all’allenatore.

Dal canto suo l’ex Inter, dopo un’estate passata, secondo alcuni, in attesa da chiamate da Parigi, prima che Al-Khelaifi scegliesse per la panchina Luis Enrique, avrebbe finalmente aperto al prolungamento.

L’attuale contratto in scadenza nel 2024 potrebbe presto essere ritoccato verso l’alto, con nuova scadenza al 2025. L’allenatore sarebbe infatti soddisfatto anche dei movimenti sul mercato della società e della rosa che gli è stata messa a disposizione. Un gruppo giovane ma ricco di talento che può solo crescere e può regalargli in futuro ulteriori soddisfazioni.

Per ora si tratta solo di voci e di sussurri che non trovano ancora la definitiva conferma. La sensazione però è che il peggio sia passato e che le sfuriate dell’ex centrocampista di Inter e Genoa, dopo un inizio estate tormentato, siano ormai completamente superate.

La fiducia è reciproca. Come sempre saranno le prossime settimane, tra risultati e altre prestazioni incoraggianti, a dare il via libera definitivo a un matrimonio che sembra destinato a durare ancora a lungo.