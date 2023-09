Luis Alberto in saldo: meno di 10 milioni di euro

Il fantasista della Lazio, protagonista di un ottimo avvio di stagione, è finito nel mirino di un club spagnolo: l’offerta è già sul piatto

Non ci sia chiama ‘Mago‘ tanto per caso. Non gli si vengono perdonate le bizze che sistematicamente fa – prima di ogni ritiro estivo da tre anni a questa parte – se non ne valesse davvero la pena. Luis Alberto, soprattutto dopo l’addio di Sergej Milinkovic-Savic, è sempre più il leader tecnico di una Lazio che sta faticando non poco in questo avvio di stagione.

Nonostante lo spagnolo abbia raccolto, e finora vinto, la scommessa di prendere per mano la squadra dopo la cessione del totem serbo, più di qualcosa ancora non funziona nei meccanismi di Sarri. Vero è che, sebbene siano comunque pochi 3 punti nelle prime 4 gare di campionato, c’è da sottolineare come i biancocelesti abbiano già fatto visita al Napoli e alla Juve: non esattamente le trasferte più facili dell’anno, insomma.

L’ormai 30enne ex Liverpool continua a deliziare i suoi tifosi e tutti gli amanti delle giocate sopraffine con dei colpi da vero maestro. Del resto la classe non è mai stata in discussione, ma ora il fantasista ha anche tirato fuori dal repertorio delle quasi insospettabili doti di trascinatore. Carattere e fantasia: un binomio di cui la Lazio non può proprio fare a meno.

Luis Alberto, la saudade incombe: si fa avanti la squadra di ‘casa’

Intanto però dalla Spagna rimbalzano delle preoccupanti voci di mercato. Il portale ‘Todofichajes.com’ punta infatti forte sul presunto desiderio del biancoceleste di finire la carriera in patria. E chi meglio del Cadice, squadra della città a due passi da San José del Valle, il paese che gli ha dato i natali, potrebbe soddisfare l’esigenza del ‘Mago’.

Il sito esperto di mercato ricorda che il fantasista ha un contratto col club capitolino che scade nel 2025. Con una trattativa di rinnovo che ancora deve muovere i suoi primi passi – e dopo le frizioni della scorsa estate sul presunto mancato pagamento di un bonus di 40mila euro al calciatore – quasi nessuno punta su una permanenza di Luis Alberto oltre la deadline contrattuale.

Il Cadice, squadra protagonista di una buona partenza nella Liga di quest’anno, starebbe già sognando il grande colpo. Approfittando dell’inevitabile calo nella valutazione di mercato che ci sarà da qui a fine anno, il club andaluso è convinto di poter strappare il giocatore a Lotito per una somma vicina ai 10 milioni di euro.

Questa sarebbe l’offerta che verrebbe messa sul piatto dal prossimo 1 luglio. Luis Alberto è tentato: l’idea di un ritorno a casa potrebbe stimolare non poco anche la famiglia del calciatore.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI