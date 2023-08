Ilary-Totti, retroscena sconvolgente: grande stupore tra i fan

La storia ormai finita tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata senza dubbio una delle più interessanti degli ultimi anni.

Il loro rapporto è finito in maniera più che burrascosa e il legame tra i due è ai minimi termini. Francesco Totti e Ilary Blasi, due icone, una dello sport e l’altro del mondo dello spettacolo e un legame durato per oltre un ventennio.

Inizialmente nessuno voleva credere alla loro rottura, ma il loro rapporto è finito ed i due sono andati per via legali, uno scontro che sembra non accennarsi a concludere. Ora entrambi vivono una vita nuova, ‘Er Pupone’ con Noemi Bocchi e Ilary con il tedesco Bastian, due storie totalmente nuove.

L’unica cosa che li unisce sono i figli con il loro figlio Christian che proprio in questi giorni ha debuttato nel campionato Primavera con la maglia del Frosinone. Una carriera all’inizio con il ‘duro nome’ del padre a complicare le cose. Francesco e Ilary, un amore sconvolgente e finito davvero male. Il patron di Dagospia Roberto D’Agostino ha concesso una lunga e interessante intervista ai microfoni di Repubblica dove ha svelato retroscena riguardo il loro rapporto, una verità mal celata che nessuno voleva svelare. Ma D’Agostino non ha mai avuto dubbi a riguardo.

Totti e Ilary, le rivelazioni di D’Agostino

Parlando della storia tra i due D’Agostino ha confermato che il rapporto tra la grande coppia era finito ormai da tempo, ma nessuno voleva assumersi le responsabilità. Dagospia è stato infatti il primo sito a pubblicare questo clamoroso scoop, l’uomo conferma: “Anche prima del nostro scoop bastava vedere i loro profili privati e capivi della chiusura della loro relazione. Non si facevano mai foto insieme, e anche a Roma tutti lo sapevano”.

E allora perchè tacere su tutto. D’Agostino chiarisce quello che in fondo sapevano già in molti: “A Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi responsabilità di dirlo? A Roma Totti è intoccabile, chi poteva dire che Totti aveva le corna e a sua volta le metteva alla moglie? Nessuno, rischiavi di perdere migliaia di copie”.

D’Agostino ha concluso affermando che è stato poi lo stesso Totti, durante un’intervista post divorzio, a confermare tutto e, paradossalmente ad aiutarlo. Il giornalista parla di questa estate come l’estate delle corna, non solo tra marito e moglie, ma anche nello sport come il recente addio di Mancini alla Nazionale italiana: l’azzurro ha dato le dimissioni e dopo poco più di 10 giorni ha firmato con l’Arabia Saudita.