Altro super centravanti per Pioli, operazione al fotofinish

Il Milan sta per mettere a segno un altro importante colpo di mercato: mister Pioli avrà l’attaccante richiesto.

Il Milan ha cominciato nel migliore dei modi questo campionato, inanellando due successi nelle prime due gare. Dopo aver espugnato il Dall’Ara, regolando per due reti a zero il Bologna di Thiago Motta, il Diavolo si è ripetuto nel primo match davanti al pubblico di San Siro con un netto 4-1 rifilato al Torino.

Due vittorie che hanno scatenato un certo entusiasmo nella tifoseria rossonera, anche perché i nuovi acquisti sembrano già ben inseriti nei meccanismi della squadra. In particolare i fan del Milan hanno elogiato le prestazioni di Pulisic (già due reti), Loftus-Cheek e Reijnders, a dimostrazione di come le mosse di mercato dei rossoneri siano state azzeccate.

L’organico a disposizione di Stefano Pioli si è ulteriormente arricchito con l’arrivo di altri giocatori di spessore. Basti pensare a Chukwueze e Musah, ma anche Luka Romero e Okafor, fino all’ultimo arrivato Marco Pellegrino. La rosa del Diavolo sembra definita in tutti i reparti, ma l’impressione degli esperti di mercato è che in questi ultimi giorni – il ‘gong’ è fissato per venerdì 1 settembre alle ore 20 – la dirigenza milanista potrebbe mettere a segno un altro importante colpo.

Milan, colpaccio sul filo di lana: arriva il bomber

Pioli, infatti, avrebbe chiesto alla società un altro attaccante per ritenere la rosa completa e competitiva sia per il campionato che per la Champions League. Il tecnico di Parma gradirebbe una valida alternativa a Olivier Giroud, così da permettere all’attaccante francese di tirare il fiato e abbassare il rischio di infortuni.

Ecco perché la dirigenza rossonera sta provando a strappare Mehdi Taremi al Porto. Il 31enne iraniano è il primo nome sul taccuino di Furlani e Moncada e in questi ultimi giorni di calciomercato le due società potrebbero nuovamente incontrarsi per discutere di un eventuale trasferimento del giocatore.

Il giornalista belga Sacha Tavolieri riporta su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter, ndr) che Taremi stia spingendo per trasferirsi a Milano, pertanto Milan e Porto stanno cercando di trovare la formula giusta per accontentare il giocatore e assicurare a Pioli il rinforzo richiesto.

I rossoneri sono pronti a offrire 15 milioni per Mehdi Taremi, mentre i portoghesi ne vorrebbero oltre 20 per lasciar partire il loro bomber, che ha messo a segno 31 gol lo scorso anno tra campionato e coppe. Anche se manca davvero poco alla fine del mercato l’impressione è che l’affare si farà.