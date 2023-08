Monica Bertini l’ha fatto di nuovo: tutti pazzi per lei

Monica Bertini colpisce ancora, il grande ritorno della giornalista sportiva non passa inosservato: fascino e classe illegali

Per molti, la fine delle vacanze estive è decisamente una brutta notizia, con il ritorno alla vita di tutti i giorni. Ma non per tutti è così. C’è chi il caldo proprio non lo sopporta e preferisce temperature più miti. E c’è chi non ne poteva più della sosta del campionato e si gode la ripartenza della Serie A. Con il contestuale ritorno in onda delle giornaliste sportive più amate, come Monica Bertini.

Per i grandi appassionati del gioco del calcio, il momento in cui tutto ricomincia è forse uno dei più belli dell’anno, una sensazione mirabilmente descritta dal celebre libro ‘Febbre a 90′ di Nick Hornby. Il tutto, si amplifica ulteriormente da quando nei nostri weekend calcistici ci fanno compagnia presenze al femminile da applausi per la loro passione e competenza, ma anche per il loro fascino sublime.

Come detto, Monica è una delle preferite dal grande pubblico e in questi anni a Sport Mediaset si è imposta come una delle professioniste dell’informazione sportiva più brillanti. 40 anni, la giornalista emiliana non ha fatto avvertire troppo la sua mancanza ai fan più sfegatati, grazie ai continui post sui social, dove è molto attiva. Su Instagram, in particolare, Monica ha regalato spettacolo uno scatto dopo l’altro e tagliando un traguardo prestigioso, quello del mezzo milione di followers.

Monica Bertini, torna l’appuntamento più bello: imperdibile, primo piano dalla sensualità abbagliante

Anche per lei le vacanze sono finite da un po’. Così, dagli scatti in costume, che hanno fatto strage di cuori, si torna a quelli in studio, che sono ugualmente degni di nota.

Monica, con il suo fascino e la sua sensualità fuori dal comune, da’ senza dubbio un tocco in più ai programmi di approfondimento calcistici che la vedono protagonista. Ritorna l’appuntamento con Pressing su Italia Uno, per parlare del campionato, e lei ce lo ricorda con questo selfie prima di andare in onda.

Sguardo magnetico, bellezza celestiale, nonché un abitino scuro che fa la differenza e le conferisce grande eleganza e stile. Sì, l’appuntamento con Monica è davvero imperdibile. E presto la ritroveremo anche protagonista delle notti di Champions League sulle reti Mediaset. Si riparte alla grande, insomma, e la Bertini è sempre in splendida forma.