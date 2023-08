Vlahovic al Real Madrid: tutta la verità

Ottimo inizio di stagione dell’attaccante serbo ma Allegri e i tifosi tentennano dinanzi ai rumors di calciomercato. E non è finita qui!

La scorsa stagione non è stata affatto facile per Dusan Vlahovic. Astinenza da gol e continui problemi fisici, soprattutto una pubalgia che faticava ad andare via. Tanto è bastato a mettere in dubbio le qualità del serbo e in questa sessione di calciomercato più volte si è discusso sul suo addio.

Le prime due giornate di campionato sono servite alla Juve ed Allegri soprattutto per ritrovare il proprio bomber, giocatore ancora lontano dalla miglior condizione ma che ha ritrovato il gol prima su rigore e poi su azione. I tifosi sono felici, la Juve tentenna ancora ma può contare su un Vlahovic in più. Si è parlato prima di Bayern Monaco e poi di Chelsea, in ambito di un presunto scambio con Lukaku; alla fine non si è fatto nulla ma la Juve e i suoi tifosi tremano ancora.

Il diktat societario è netto, nessuno è incedibile e neanche Vlahovic o Chiesa escono da questa ideologia; per una buona offerta chiunque può partire. L’inizio di campionato di Vlahovic non è passato inosservato e sul calciatore c’è ancora l’interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos sono ancora a caccia di una punta e il serbo resta nella lista dei Florentino Perez.

Juve, occhio all’assalto del Real Madrid

Sono ore roventi per la fine del calciomercato anche se i principali club europei sono al completo. Il Real è forse l’unica big con una grande mancanza: il Pallone d’Oro Benzema è andato via e l’arrivo di Mbappe è almeno rinviato (eccetto sorprese sul rinnovo) alla prossima stagione. Da qui l’intenzione del Real di puntare ad una punta e Vlahovic è un’idea che intriga e non poco Ancelotti. Fare un colpo da oltre 70 milioni non è semplice, soprattutto a fine Agosto e quindi l’affare è complicato.

Non è escluso che magari a Gennaio, in caso di situazioni differenti, il Real possa provare un nuovo assalto con Vlahovic che intanto è tornato protagonista. La Juve valuta, ma si coccola il suo bomber, Dusan è tornato.

L’attacco della Juve è composto da Vlahovic, Chiesa e Milik e Kean, perdere il bomber principe vorrebbe dire tornare subito sul mercato e per questo la Juve sembra aver accantonato questa idea. La Juve pensa al futuro e i tifosi vogliono che questo sia con Dusan Vlahovic.