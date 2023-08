Colpo Amrabat in Serie A, arriva la svolta: c’è il via libera

Uno dei profili destinati ad infiammare gli ultimi giorni di calciomercato a livello internazionale è Sofyan Amrabat. Per il quale, però, adesso arriva la svolta che tutti aspettavano. C’è il via libera per la sua permanenza a sorpresa in Serie A, dove lotterà per grandi traguardi.

E’ stata una estate molto particolare per Sofyan Amrabat. Da mesi, infatti, come è noto, è logoro il suo rapporto con la Fiorentina. La situazione è iniziata con il suo mancato passaggio al Barcellona. In questa estate il suo nome è finito in cima ai taccuini di club di primo livello come Manchester United e Liverpool. In Serie A, però, è stato a lungo inseguito anche dalla Juventus. Tutte queste squadre, però, hanno dovuto fare i conti con una valutazione a dir poco importante che ne fa la Fiorentina, che non intende privarsi di un campione di questa caratura a cuor leggero. Adesso, però, arriva la svolta.

Serie A, arriva il mediano della Fiorentina

Come è noto, però, il Manchester United ha virato con convinzione su Gravenberch, chiuso al Bayern Monaco, mentre secondo quanto raccontato da “TeamTalk” il Liverpool per la sua mediana ha messo nel mirino Douglas Luiz. C’è, dunque, il via libera, adesso, per il Napoli, tenendo anche conto che la Juventus non ha le risorse per prendere Amrabat.

Gli azzurri, infatti, da tempo lo seguono per le sue caratteristiche che lo rendono unico nella mediana di Rudi Garcia. Da questo punto di vista arriva un’altra notizia positiva per la compagine di Aurelio De Laurentiis. La Fiorentina, infatti, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, ha aperto al prestito con diritto di riscatto. E sarebbe senza dubbio la formula migliore per le casse del Napoli. Fin qui, invece, la richiesta era di una cessione a titolo definitivo immediata.

Amrabat al Napoli, c’è il via libera

Quattro anni dopo il grande rifiuto per accettare proprio la corte della Fiorentina, Sofyan Amrabat sembra adesso davvero vicino a firmare con il Napoli. I suoi muscoli saranno utilissimi a Rudi Garcia, dal momento che potrà agire sia da vice Anguissa che come alternativa a Stanislav Lobotka in mezzo al campo. Le ultime ore di mercato potrebbero essere caldissime da questo punto di vista.