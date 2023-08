Dalla Roma alla Juve: occasione last minute

Clamorosa ipotesi di mercato, allo scadere: può davvero dire addio alla Roma e trasferirsi alla corte di Allegri

Passano gli anni ma le ambizioni della Juventus rimangono immutate. Il club torinese è chiamato ad un rilancio immediato, visto un biennio tutt’altro che esaltante con zero trofei in cascina.

Nonostante ciò, in casa Juventus ai piani alti del club è stata confermata la fiducia in Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, sotto contratto fino al 30 giugno 2025, dovrà necessariamente dare le giuste risposte per consolidare il suo rapporto coi colori bianconeri – ma anche con i tifosi – in vista di un’annata cominciata già in modo convincente all’esordio in casa dell’Udinese con lo 0-3 rifilato ai friulani.

Ma intanto, ciò che tiene maggiormente banco per la ‘Vecchia Signora’, è certamente il calciomercato estivo. Una manciata di ore e la sessione si chiuderà: e in tal senso, Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per completare una rosa che – sulla carta – è già tra le più competitive per il torneo di Serie A. Va inoltre ricordato come avendo un’unica competizione, la squadra piemontese potrà concentrare i suoi sforzi sulla corsa Scudetto.

‘Offerta’ alla Juventus: addio Mourinho

Nel frattempo è arrivato Timothy Weah, gioiello grezzo che ha già fatto felice il ‘Conte Max’ che ha perso a zero Juan Cuadrado. Il colombiano è finito, a zero, tra le file dei grandi rivali dell’Inter: ma questa è un’altra storia. Adesso Giuntoli dovrà anche fare i conti con l’attacco, che vede ancora Dusan Vlahovic tra i nomi più chiacchierati e desiderati tra le grandi società europee.

Attenzione ad una suggestiva occasione che potrebbe, di fatto, regalare una nuova preziosa pedina all’allenatore toscano. Occhio alle occasioni che, in Serie A, entro il 1 settembre potrebbero prospettarsi: una in particolare, direttamente dalla Capitale.

Il talentuoso laterale turco Zeki Celik sarebbe stato proposto alla ‘Vecchia Signora’ da alcuni intermediari. Il 27enne terzino, arrivato alla Roma un anno fa per 7 milioni di euro finiti nelle casse del Lille, ha collezionato nel suo ultimo anno agli ordini di Mourinho 34 presenze con 1 assist vincente. Come alternativa a Weah, per la Juventus, potrebbe essere una soluzione dai costi contenuti.

Al momento, però, il ds Cristiano Giuntoli sarebbe poco convinto dal giocatore, classe 1997 che nella Capitale ha alternato ottime prestazioni a momenti caratterizzati da un vistoso calo. L’occasione, come si suol dire, fa l’uomo ladro: starà alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ comprendere se e quando operare in tal senso prima della chiusura del mercato.