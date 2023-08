Mercato Inter, ecco l’innesto per Inzaghi: colpo a sorpresa dal Milan

Mercato Inter, arriva l’innesto chiesto da Simone Inzaghi. I nerazzurri in questi ultimi giorni di mercato non vogliono farsi trovare impreparati e lavorano al colpo a sorpresa. Il giocatore, in maniera del tutto inattesa, arriva direttamente dal Milan ed è pronto a spiazzare tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori.

E’ stato un buon inizio di Serie A 2023 / 2024 quello dell’Inter, che però stasera fa visita a Claudio Ranieri ed al suo Cagliari. L’obiettivo, in tal senso, come è noto è quello di tornare a vincere il tricolore dopo le difficoltà avute negli ultimi due anni in Italia. Per farlo, però, serve che il mercato possa completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, secondo il quale c’è ancora bisogno di un centrale difensivo. La priorità è quella di portare a Milano Pavard, ma la strada è in salita. Il Bayern Monaco, infatti, prima di liberarlo vuole prendere un degno sostituto. I nerazzurri, per questo, hanno individuato in un giocatore del Milan l’alternativa al francese.

Mercato Inter, colpo dal Milan

Come detto, i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore che sappia agire in una difesa a tre come braccetto di destra. La priorità è assicurarsi Benjamin Pavard del Bayern Monaco, che è un autentico maestro del ruolo ed è un profilo estremamente duttile.

La strada è in salita, come detto, e per questo, stando a quanto raccontato da Sportal.it, l’Inter starebbe seriamente pensando a Pierre Kalulu del Milan. Il francese, infatti, non sembra essere più la prima scelta del tecnico Stefano Pioli e, per questo motivo, potrebbe spingere per provare una nuova esperienza capace di assicurargli un maggiore minutaggio.

Kalulu all’Inter, sgarbo al Milan

Arrivato al Milan a soli vent’anni direttamente dal Lione, dove non aveva mai trovato spazio in prima squadra, Pierre Kalulu ha guadagnato sempre più posizioni nelle gerarchie di Stefano Pioli. Con il tempo però il suo rendimento non è stato costante, fermo restando che piace a tanti club per la sua giovane età e per la sua capacità di giocare sia da centrale che da terzino. Un passaggio all’Inter avrebbe del clamoroso. Ma allo stato attuale delle cose pare che i nerazzurri lo abbiano indicato come prima alternativa a Pavard, per il quale la strada si fa tortuosa.