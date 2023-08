Dramma per un’ex stella di Serie A: confessione sconvolgente

Vita dopo il calcio particolarmente burrascosa per un ex stella della Serie A: racconto a cuore aperto da parte di uno dei suoi famigliari.

Ci sono tanti esempi di calciatori che si sono messi in mostra soprattutto per le loro qualità in mezzo al campo, vedendo invidiati da milioni di tifosi che avrebbero dato tutto pur di vivere un giorno al loro posto. Tanti soldi, case lussuose, belle donne e stadi interi pronti a gridare il loro nome. Peccato, però, che molto spesso non è sempre oro tutto ciò che luccica.

Molti di questi grandissimi calciatori che hanno fatto innamorare intere generazioni di appassionati hanno infatti spesso nascosto un lato oscuro, fatto di problemi fuori dal campo che non gli hanno permesso di gioire dei traguardi raggiunti come avrebbero voluto fare.

Questo è il caso di un argentino ex Serie A che di recente è finito al centro di alcune polemiche, tutta colpa della sua scarsa presenza in famiglia. Confessione a cuore aperto da parte di una persona a lui particolarmente vicina ha voluto raccontare come stanno realmente le cose.

La figlia dell’ex Serie A ha confessato: tifosi sotto shock

Ad aver vuotato il sacco è stata la figlia dell’ex Verona, Atalanta e Roma Claudio Caniggia. Ex attaccante argentino classe 1967 portato in Italia dagli scaligeri nel 1988 che sembra non avere affatto un buon rapporto con sua figlia Charlotte e nemmeno con gli altri membri della sua famiglia. Grande dispiacere da parte della showgirl sudamericana che è pronta per tornare protagonista nel corso della prossima stagione televisiva.

In occasione che i suoi impegni ripartano, alcuni media locali hanno intervistato Charlotte chiedendole quale sia attualmente il suo rapporto con il papà. L’apprezzata influencer ha ammesso che non si parlano da tempo ma che spera di farlo ora che suo padre è tornato in Argentina. Doppia tirata d’orecchie da parte di Charlotte che è diventata zia da poco e che è dispiaciuta che sua padre non sia ancora andato a conoscere il figlio di suo fratello.

Il motivo di questo rapporto burrascoso, ha rivelato la starlet, è dovuto al brusco rapporto che Claudio ha avuto con la sua ex moglie, nonché madre di Charlotte, Mariana Nannis. I due pare che sia siano infatti lasciati in un modo piuttosto burrascoso. Ciononostante la showgirl non vede l’ora di tornare protagonista in Bailando, praticamente la Ballando con le Stelle dell’Argentina, dove partecipò anche la collega Wanda Nara, e ha ammesso di voler diventare anche presto mamma.