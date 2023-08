Salta la prima panchina in Serie A, esonero sempre più vicino

Nel campionato di Serie A rischia di saltare la prima panchina, dalle ultime novità l’esonero appare sempre più vicino, ecco cosa sta accadendo.

Dopo appena due giornate di campionato e con il calciomercato solo all’inizio vi sono già i primi allenatori a rischio esonero. Anzi, una società italiana, starebbe infatti pensando a cambiare tecnico dopo appena poche settimane, ecco di chi si tratta.

A rischiare sarebbe Paolo Zanetti, attualmente alla guida dell’Empoli. Il tecnico di Valdagno non è partito con il piede giusto in questo inizio di campionato, visto le due sconfitte maturate dalla sua squadra in altrettanti turni disputati sino ad ora. Pesa come un macigno il primo ko all’esordio stagionale, quando davanti al proprio pubblico, la compagine empolese è stata battuta dal Verona, una possibile pretendente alla lotta salvezza.

Dopo tale sconfitta, è arrivata quella in casa del Monza, comportando all’Empoli la coda della classifica in Serie A. La doppietta di Colpani potrebbe dunque costare cara a Zanetti, la cui carriera si era intrecciata con l’Empoli già da calciatore. Zanetti ha terminato la propria attività agonistica nella Reggiana. Pochi mesi dopo, il tecnico, nel 2014 esordisce nelle vesti di collaboratore tecnico, divenendo in seguito per gli emiliani allenatore delle giovanili, nella fattispecie della Berretti.

Esonero in Serie A: sarebbe il primo della stagione

Le sue prime due avventure sono diventate preludio alla prima panchina tra i professionisti con il Sudtirol, tra gli altoatesini sfiorerà due promozioni in B, e proprio tra i cadetti verrà assunto al Venezia la stagione seguente.

Proprio in Veneto arrivò la principale soddisfazione da allenatore, portando il Venezia alla promozione. Il tecnico riusci’ nell’impresa dopo aver battuto il Cittadella nella finale tutta veneta dei playoff. Un’esperienza durata solo un anno in A con Zanetti che è stato poi esonerato nella squadra veneta.

Assunto nell’estate del 2022 dall’Empoli, dopo una tranquilla salvezza, questa stagione per Paolo Zanetti si sta rivelando piuttosto travagliata. 0 gol segnati e poche chance, le prime due sconfitte possono davvero costare caro all’allenatore del club toscano.

Il prossimo turno arriverà al Castellani la Juventus, poi ci sarà la sosta e proprio quella pausa potrebbe rivelarsi fatale al tecnico veneto. Infatti in caso di terzo ko di fila la società toscana valuterebbe in modo concreto un cambio riguardante la propria panchina, anche se ci troviamo solo all’inizio di questo tanto atteso campionato.