“Nuovo malore”, momento delicatissimo per Wanda Nara: cos’è successo

Ancora un problema di salute con cui fare i conti per Wanda Nara che da tempo è ormai alle prese con la leucemia.

Continua il delicato momento di Wanda Nara che qualche tempo fa ha ammesso di aver iniziato la sua personalissima battaglia contro la leucemia. Tutto è successo mentre si trovata in Argentina per lavoro, a casa sua, quando ha dovuto fare i conti con un malore che l’ha immediatamente costretta al ricovero.

Lì le prime analisi e di conseguenza anche la prima fuga di notizie. Wanda Nara è affetta da leucemia, questa era la voce che ha prima iniziato a circolare nella sua terra e che in un battibaleno ha poi fatto il giro del mondo. Informazioni che hanno come prima cosa destabilizzato la modella che ancora non riesce a credere a ciò che le è capitato.

In questi giorni, mentre suo marito Mauro Icardi è tornato in campo, Wanda ha iniziato il suo percorso riabilitativo con la speranza di lasciarsi anche questa spiacevole vicenda alle spalle. Cosa non facile visto che nelle ultimissime ore l’influencer ha dovuto fare i conti con ulteriori problemi di salute.

Ancora un problema di salute: cosa sta succedendo a Wanda Nara

Davvero un momentaccio per l’imprenditrice digitale che è tornata al centro delle cronache non per gossip ma a causa di alcuni problemi di salute, suoi e dei propri familiari. Perché Wanda non è l’unica ad essersi sentita male, da poco ha avuto un malore anche suo padre e a causarglielo sarebbe stata proprio l’apprezzata star del web. Il motivo è presto detto.

Settembre è alle porte e una nuova stagione televisiva sta per cominciare anche in Argentina. Fari puntati sulla trasmissione Bailando, format dedicato alla danza, che vedrà protagonisti anche suo padre Andres Nara e sua moglie Alicia Barbasola. I rapporti tra di loro non sembrerebbero però essere niente affatto buoni al punto che Wanda ha pensato di intraprendere un’azione legale nei suoi confronti della coppia.

Wanda chiede massima riservatezza sulla sua vita privata e soprattutto sulla sua malattia, per questo ha consultato i suoi avvocati per applicare una specie di censura nei confronti di suo padre e della compagna. La modella non vuole che i due possano parlare di lei durante lo show televisivo e per questo ha mandato loro i suoi avvocati.

Una mossa che, stando a quanto riportato dai media locali, avrebbe fatto sentire male suo padre che alla notizia sarebbe stato colpito da un mancamento. Grande dispiacere, dunque, da parte del padre di Nara che non si sarebbe aspettato una scelta simile da parte della sua figlia più grande.