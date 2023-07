Wanda Nara parla della malattia: “Vi dico la verità”

La verità sulle condizioni di Wanda Nara, la modella argentina ha finalmente deciso di vuotare il sacco e di raccontare come sta veramente.

Giorni concitati per Wanda Nara che ha da poco dovuto fare i conti con un grave incidente, quello capitato a suo figlio Benedetto. Il giovane calciatore in erba, figlio nato dalla precedente relazione della modella con il calciatore Maxi Lopez, ha subito un grave infortunio che lo sta costringendo al riposo forzato.

Il giovane spera di potersi rimettere in sesto quanto prima così da poter tornare ad impegnarsi nel suo sport preferito. L’influencer, che ha avuto lei stessa alcuni problemi di salute, in questo momento si sta dedicando principalmente alle cure di suo figlio. Carico da novanta nella vita della showgirl che appena qualche giorno fa veniva ricoverata in ospedale.

Fu un malore improvviso a colpire la moglie di Mauro Icardi che spaventata da quanto successo ha pensato bene di affidarsi a chi di dovere. Periodo intenso dunque per la modella argentina che è tornata al centro delle cronache, in molti hanno speculato sul suo stato di salute. Per questo la presentatrice ha pensato bene di uscire allo scoperto e di dare una sua versione ufficiale dei fatti.

Come sta Wanda Nara: le verità sulla salute della modella argentina

Se ne sono dette di tutti i colori circa le condizioni di Wanda Nara, qualcuno che persino fatto leva su alcuni valori sbagliati per iniziare a parlare di leucemia. Un assoluto fulmine a ciel sereno per i fan che non si sarebbero aspettati nulla del genere. Tale notizia, tuttavia, è stata smentita dall’influencer in persona che ha voluto dire la sua su quanto le sta accadendo.

Attraverso un botta e risposta concesso ai suoi fan su Instagram, Wanda ha fatto sapere di stare bene e di non essere costretta a fare i conti con chissà quale brutto malanno. Nulla di troppo preoccupante, dunque, per quanto riguarda la moglie del centravanti che non vede l’ora di riabbracciarla.

Mentre lei si è presa cura di sé e di suo figlio in Argentina, il suo compagno è tornato a bordo del Galatasaray in vista di una nuova stagione. Lì, in terra turca, i due si riconcilieranno presto sperando di lasciarsi alle spalle anche questo brutto periodo. Ne hanno superate tante e riusciranno ad avere la meglio anche questa volta.