Esonero Allegri, doppio annuncio: “È il problema della Juve”

Esonero Allegri, arriva l’annuncio che toglie ogni speranza. Ancora una volta è la situazione del tecnico bianconero a tenere banco tra gli addetti ai lavori.

La prima uscita della Juventus 2023-2024 ha lanciato i primi segnali. Quasi tutti positivi. Al di là della vittoria ai rigori contro il Milan di Stefano Pioli, una vittoria che conta assolutamente zero, si è vista in campo una squadra che ha mostrato una determinazione ed un’unità di intenti che lasciano ben sperare.

C’è ancora tanto da fare in sede di mercato e di eguale lavoro da svolgere sul campo, ma Giuntoli ed Allegri sembrano iniziare a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda. Il nuovo direttore tecnico della Juventus dialoga continuamente con il tecnico viareggino ed insieme studiano quante e quali migliorie occorrano alla squadra bianconera che verrà.

Insieme hanno già pianificato il mercato, parlando non soltanto di coloro che potrebbero arrivare ma, soprattutto dei profili che potrebbero essere sacrificati sul mercato. Chiesa, dopo il buon inizio di precampionato, sembra essere tornato incedibile. Rimane sempre aperta la questione dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic legata, a doppio filo, all’eventuale operazione che potrebbe portare in bianconero l’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku.

Sul tema Massimiliano Allegri, Dusan Vlahovic e il mercato della Juventus ha parlato l’ex giornalista Rai, e direttore di Radio Radio, Furio Focolari. A Radio Radio si è parlato di Juventus e del suo momento particolare legato al mercato e alle scelte che sembrano orientarlo. Furio Focolari, direttore della nota radio romana, ha affrontato alla sua maniera, con lucida competenza, il tema-Juventus.

Il giornalista romano non ama Massimiliano Allegri, e non da ora. Anche quando il tecnico livornese ha vinto scudetti in serie, il suo giudizio si è sempre soffermato sulla mancanza di qualità del gioco espresso dalle sue formazioni. Ed è così anche questa volta. Sono bastate soltanto poche frasi per comprendere il Focolari-pensiero riguardo la questione Allegri-Vlahovic.

“Il problema della Juve non è Vlahovic ma è Allegri e la mancanza di un gioco. La Juve avrebbe dovuto cambiare l’allenatore e non il centravanti“, queste alcune delle sue dichiarazioni come riportato da calciomercato.it.

Secondo il direttore Focolare la permanenza di Vlahovic alla Juventus sarebbe soltanto un bene, ma se poi il tecnico livornese insiste a farlo giocare con le spalle rivolte alla porta cambia davvero poco. Proseguono, quindi, gli attacchi al tecnico viareggino. Al momento, però, la Juventus ha deciso di non intraprendere nuove strade. Allegri, però, sa bene come questa sia davvero l’ultima possibilità che la Juventus gli mette a disposizione.

Forse anche per questo, mai come ora, la sua anima aziendalista è stata messa in un angolo e sta chiedendo giocatori forti e già pronti. Vuole vincere subito perché sa che il suo tempo sta per scadere. Senza più proroghe.