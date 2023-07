Scollatura esagerata: Eleonora Incardona toglie il fiato

Eleonora Incardona è al top della forma, lo dimostra in una serata di gala dove mette in mostra il suo fisico straripante.

Momento d’oro per l’influencer che attende l’inizio del campionato di Serie A ma, rispetto ai tifosi, sta allungando le sue vacanze, mostrandosi sui social con foto che infiammano.

L’estate delle influencer è una sorta di battaglia a colpi di selfie e scatti ammalianti, in questa speciale classifica rientra pienamente Eleonora Incardona. È un volto ormai noto, si alterna nella conduzione di programmi sportivi e soprattutto è entrata pienamente nel cuore dei fan. Un amore incondizionato, che aumenta di periodo in periodo.

Così, mentre d’inverno era una bella presenza allo stadio di San Siro per seguire i top match, d’estate toglie il cappotto e mostra un fisico senza dubbio straripante, per la gioia di tutti i followers. Non lascia indifferenti la bellezza dell’influencer, passata alle cronache anche per essere stata, per un periodo di tempo, la cognata di Diletta Leotta, in quanto aveva avuto una storia d’amore con il suo fratellastro.

Incardona straripante, fan ammaliati

Ora, invece, pensa solamente a far bene il suo lavoro e a infiammare i fan con foto che lasciano davvero senza parole. L’ultima delle quali è balzata direttamente nella hit parade del web, diventando ben presto virale: Eleonora Incardona è una bomba, in piena forma. Il suo fisico ben slanciato la valorizza anche con l’abito di sera grigio, sfoggiato per l’occasione.

Un abito che ne mette in risalto un corpo pressoché perfetto, con misure classiche e sognate un po’ da tutti gli italiani. Il decolleté è abbondante, il pubblico da casa resta estasiato per la sua voglia di mostrarsi raggiante. Il sorriso della Incardona, poi, completa un quadro perfetto per i tanti followers, che hanno inondato di commenti il profilo della influencer.

Direttamente da Martina Franca, la Incardona è entrata ancora di più nel cuore dei fan, dimostrando così tutto il suo potenziale. Ragazza solare e pronta a nuove avventure in tv, si gode il successo dei social con un esercito di fan che è diventato la sua arma in più: ben 800mila i followers su Instagram, praticamente una base più che solida per poter agguantare anche brand pubblicitari. L’inizio del campionato la rivedrà probabilmente in studio e anche in qualche stadio, dove poter sfoggiare qualche look che distrarrà senza dubbio i tifosi dal vivo e sul web.