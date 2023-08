La stella della Nazionale in una big: affare fatto in Serie A

Cambio di maglia in extremis? Tutto è possibile finché il calciomercato resta aperto, e ora potrebbe

Ne abbiamo già viste di tutti i colori. Trattative lunghe e poi non concluse, vedi quella di Veiga al Napoli, o estenuanti come quella per Romelu Lukaku, sedotto e abbandonato da Inter e Juve e ora ormai vicino ad essere nuovo attaccante della Roma, ma pure quelle già chiuse e poi riaperte senza lieto fine. L’affare Samardzic resta però quello più clamoroso con il serbo che ha visto saltare il trasferimento all’Inter dopo le visite mediche.

Ma ci sono anche le cosiddette ‘trattative lampo’, quelle che tanto piacciono ai tifosi. Le opportunità possono delinearsi in qualsiasi momento del mercato, ovviamente ci sono gli acquirenti che devono presentare una buona offerta e il club che deve effettuare la cessione e bisogna poi effettuare la trattativa. Un giovane talento potrebbe cambiare presto squadra.

Di anni ne ha ancora 17 ma a Napoli non c’è nessuno che non tifi o provi simpatia per lui. Simone Pafundi è già un calciatore nel giro della Nazionale e viene considerato come uno dei giovani talenti del calcio italiano. Negli ultimi mesi ha disputato le prime presenze in Serie A e lo abbiamo visto protagonista nel Mondiale Under 20 dove ha fatto gol in semifinale. In Italia tutti gli appassionati di calcio lo monitorano con attenzione ma Simone ha da sempre un rapporto significativo con la squadra della sua città.

Colpaccio in Serie A! È la stella della Nazionale

Nelle ultime ore si parla di un presunto mal di pancia del ragazzo che non sarebbe convinto di firmare il rinnovo con l’Udinese. I bianconeri gli hanno concesso visibilità ma allo stesso tempo, troppo poco spazio tra le fila della prima squadra. Secondo quanto riporta il Gazzettino di Udine il fantasista mancino non vorrebbe firmare il rinnovo e addirittura si parla di una clamorosa cessione, possibilità di questi ultimi giorni di calciomercato.

Ed è qui che entra in scena proprio il Napoli. Una realtà grandissima, campione d’Italia in carica e con una Champions League da giocare, un vero e proprio sogno per Pafundi che vedrebbe la possibilità di vestire la maglia della squadra della sua città. Nello specifico l’affare potrebbe chiudersi per una decina di milioni più interessanti bonus, il Napoli studia il colpaccio.

L’idea comunque è quella di non indispettire l’Udinese, un club che ha sempre creduto nel calciatore e ha trattato bene lui e la sua famiglia. Il Napoli vuole accontentare tutti e studia il modo per portare a casa uno dei più brillanti talenti del calcio italiano.