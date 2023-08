Dall’Inter alla Juve: Giuntoli fa sul serio

Ora Cristiano Giuntoli fa davvero sul serio: dall’Inter alla corte di Massimiliano Allegri alla Juventus. Ecco tutti i dettagli

A parte il riscatto di Arkadiusz Milik dal Marsiglia, per circa 7 milioni di euro, e il rinnovo, anche se per un solo anno, di Adrien Rabiot, l’unico movimento in entrata della Juventus è l’arrivo del figlio d’arte Timothy Weah.

Il Direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, approdato alla Juventus dopo il lungo braccio di ferro con il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha badato soprattutto a piazzare i tanti esuberi nella rosa bianconera. Tuttavia, Giuntoli, grazie ai suoi collaboratori e alla sua rete di osservatori, monitora il mercato, pronto ad approfittare di qualsiasi occasione per consegnare al tecnico Max Allegri un rinforzo.

Quando mancano pochi giorni alla chiusura di questa sessione estiva di calciomercato, si contano sulle dita di una mano i colpi in entrata messi a segno dai club di Serie A. Semmai, a guadagnare le prime pagine dei quotidiani sportivi sono stati gli addii di star del calibro di Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic-Savic, entrambi sedotti dai petrodollari rispettivamente dell’Al-Nassr e dell’Al-Hilal.

Cristiano Giuntoli mette nel mirino Tomiyasu

Ebbene, manca solo l’ufficialità ma Benjamin Pavard è sempre più vicino a diventare un calciatore dell’Inter. E parliamo di un top mondiale. Del resto, a parlare per l’ormai prossimo ex del Bayern Monaco è il suo curriculum in cui spicca il titolo di campione del mondo conquistato con la Nazionale transalpina in Russia nel 2018.

Si tratta di un colpo da maestro di Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport dell’Inter. Un colpo, come detto, uno dei pochi registrati nella corrente finestra di mercato che vive le sue battute finali, che fa felice non solo il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, che finalmente ha il difensore di caratura internazionale che richiedeva, ma anche i rivali bianconeri della Juventus.

Infatti, nel caso in cui non fosse andato in porto l’operazione per portare alla corte di Inzaghi il difensore ex campione del mondo, i responsabili delle strategie di mercato della ‘Beneamata’, Beppe Marotta e Piero Ausilio, avrebbero virato su Takehiro Tomiyasu, difensore giapponese attualmente in forza all’Arsenal. Il calciatore è un obiettivo bianconero.

Orbene, il sempre più vicino ingaggio di Pavard lascia campo libero alla Juventus che così entra prepotentemente in corsa per prendere in prestito il difensore nipponico. Insomma, un ‘Samurai blu’ in soccorso della ‘Vecchia Signora’ che è ancora in fase di convalescenza dopo essere uscita molto ‘debilitata’ dalla scorsa stagione.