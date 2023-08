Napoli, pronto il sostituto di Gabri Veiga: è un top assoluto

Per sostituire Gabri Veiga, il Napoli vuole prendere un top assoluto e ha già pronto un Piano B che soddisfa pienamente i tifosi

Sono giorni caldissimi che porteranno il Napoli a prendere una decisione concreta sul futuro. Dopo tante settimane che non hanno portato un esito positivo nella trattativa per Gabri Veiga, il club partenopeo si trova sommerso dalle critiche da parte dei propri tifosi.

Un colpo sfumato sul più bello, con l’inserimento dell’Al-Ahli e il suo mondo che ha anche preso in giro De Laurentiis vista la mancata cessione di Piotr Zielinski. E dunque, i partenopei lavoreranno a un Piano B in questi ultimi giorni.

Uno dei giocatori monitorati per un nuovo investimento da parte del Napoli è Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese era molto vicino all’approdo all’Inter, ma l’affare è sfumato proprio sul finale per un problema di commissioni tra l’agente Pimenta e soprattutto il papà del giocatore.

Questo non ha fatto altro che alimentare ulteriori voci sul futuro del centrocampista serbo, che ha fatto ritorno a Udine dopo che era giù arrivato a Milano. Il Napoli ha ottimi rapporto con l’Udinese, in passato le due società hanno imbastito tante trattative. E proprio Samardzic potrebbe essere il Piano B dopo Gabri Veiga.

Napoli, Samardzic al posto di Gabri Veiga

Il punto è che il Napoli per assicurarsi Gabri Veiga avrebbe speso circa 35 milioni di euro. Una cifra che potrebbe, dunque, essere versata all’Udinese per acquistare Lazar Samardzic. Non ci sarebbero molti problemi per l’accordo con i Pozzo, che si accontenterebbero anche di 30 milioni.

C’è però da capire con chi fare la trattativa, se con la Pimenta oppure con il papà del giocatore, o addirittura con entrambi. Non è escluso che potrebbe esserci un nuovo problema di commissioni, con De Laurentiis sempre molto restio a concederne tante per gli agenti.

Samardzic rappresenta il quarto centrocampista ideale per completare il reparto di una big della Serie A. Tutte hanno espresso almeno un interesse, una banale richiesta di informazioni. Solo l’Inter è andata vicina al suo acquisto, successivamente sfumato perché il padre del giocatore e la Pimenta hanno avuto forti discussioni su chi fare l’affare.

Ma non bisogna nemmeno escludere uno scenario, ad oggi molto probabile. Che il Napoli resti così com’è, con le cessioni di Gianluca Gaetano e Diego Demme completamente bloccate. Dunque, gli unici acquisti resterebbero Natan e Cajuste che numericamente sostituiscono Kim e Ndombele.