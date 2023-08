Napoli, bloccato il nuovo rinforzo: assist dall’Arabia

Il Napoli è partito in sordina in sede di mercato. Dopo mesi opachi ha iniziato ad inanellare colpi a ripetizione, partendo da Natan fino ad arrivare a Cajuste, senza dimenticare Gabri Veiga, in dirittura d’arrivo. Adesso sta per arrivare un altro rinforzo. E l’assist arriva dall’Arabia Saudita.

Il mercato internazionale in questa sessione sta facendo i conti con un nuovo spauracchio per tutti, vale a dire l’Arabia Saudita. Moltissimi campioni, infatti, hanno fatto rotta verso il Medio Oriente, attratti da cifre insostenibili per il sistema calcistico europeo. Adesso anche il Napoli, da qualche tempo, sta facendo i conti con questa novità ed in tal senso c’è un intreccio che può spalancare le porte ad un nuovo rinforzo per Rudi Garcia. Da questo punto di vista, infatti, l’erede è già stato bloccato, ma andiamo a vedere cosa manca per la definizione di questa operazione.

Nuovo rinforzo per Rudi Garcia

Con Gabri Veiga in arrivo, il Napoli sta proseguendo nella sua campagna d’acquisti con la solita oculatezza e puntando, come al solito, su giovani talenti da far crescere. In tal senso nella giornata di oggi si è tornato a parlare di un colpo in difesa, vale a dire Simakan. Ma c’è dell’altro che bolle in pentola, come si suol dire. E tutto dipende da Lozano.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.it, il Napoli ha praticamente bloccato Jasper Lindstrom. Il danese ha un accordo di massima con i partenopei, che però devono rimpinguare le loro casse con la cessione di Lozano, che servirebbe anche a liberare uno slot in lista. Al momento, però, non ci sono trattative concrete. La speranza è che l’assist possa arrivare dall’Arabia Saudita, visto che il mercato in MLS è chiuso fino a gennaio.

Lindstrom al Napoli, tutto dipende da Lozano

Classe 2000, con la maglia del Brondby prima e dell’Eintracht Francoforte poi ha dimostrato tutto il suo valore, attirando su di sé gli interessi di tanti top club internazionali. A partire dagli azzurri, che lo seguono già dai tempi di Giuntoli, fino ad arrivare all’Arsenal, passando per la Juventus. Adesso si sta preparando a sbarcare in Serie A ed a giocare con i campioni d’Italia, se ovviamente tutto dovesse andare per il meglio. Per lui e per Lozano, ormai fuori dal progetto.