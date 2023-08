La Juve ha detto sì: lo cedono in Serie A

Cessione sempre più vicina per il talento bianconero, la Juventus ha già approvato il prestito in Serie A

Momento di concentrazione in casa Juventus, l’obiettivo comune è quello di cominciare bene la prossima Serie A mettendosi alle spalle quanto vissuto la passata stagione. Il club sta lavorando per affrontare un buon inizio di stagione ma intanto la dirigenza lavora ancora sul mercato.

Sul mercato in uscita si è fatta sentire la mano di Cristiano Giuntoli, mentre per quanto riguarda quello in entrata è stato caratterizzato dal solo arrivo di Weah. Si parla di Berardi come di nuovo rinforzo in avanti ma di recente l’ad del Sassuolo Carnevali ha chiarito la situazione dell’esterno ritenendolo di fatto incedibile.

Ma come ben si sa il mercato conta relativamente, solo il campo ci dirà se la Juventus di Allegri sia cresciuta tatticamente e tecnicamente sebbene l’anno scorso, al netto delle sconfitte e dei punti tolti per il caso plusvalenze, la Vecchia Signora abbia concluso la Serie A nella zona Champions. Intanto nuovi calciatori sono sul punto di dire addio alla squadra su decisione di Allegri.

Juventus, Kaio Jorge via in prestito: rimane in Italia

Di elementi in rosa che arricchiscono l’attacco ce ne sono tanti, più del dovuto secondo i parametri di Allegri. Per questa ragione bisogna sfoltire il reparto offensivo che negli ultimi giorni ha visto protagonista Moise Kean, avvicinato al Milan ma la cui permanenza a Torino non dovrebbe essere messa in discussione, salvo chiaramente offerte irrinunciabili e dell’ultimo minuto. Il calciatore ha avuto qualche acciacco ma al momento è ancora importante per il tecnico livornese.

Un altro nome del reparto avanzato bianconero, in realtà finora poco utilizzato causa di un lungo infortunio, ha come destino la cessione in prestito per accrescere la propria esperienza in Serie A. Stiamo parlando del brasiliano Kaio Jorge il cui impatto in bianconero è stato minore rispetto alle aspettative, soprattutto a causa di una serie di infortuni.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sul calciatore c’è il Frosinone che lo vorrebbe subito per dargli la maglia titolare. Il club ciociaro ha evidenziato lacune nella sfida contro il Napoli e vuole svoltare sul mercato.

Non è un mistero che i ciociari siano interessati al brasiliano e grazie ai loro ottimi rapporti con la società bianconera potrebbero chiudere presto l’affare. Kaio Jorge vorrebbe andare a giocare all’estero – Liga o Primeira Liga portoghese – ma le offerte recapitate alla Juventus non sono state ritenute soddisfacenti. Molto probabile che oramai l’ex Santos si sia convinto della pista che lo porterebbe alla corte di Eusebio Di Francesco.