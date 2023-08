Roma, Mourinho in guai seri: è saltato tutto

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho: il tecnico non è felice di come sta procedendo il calciomercato giallorosso.

Calciomercato soddisfacente forse sì, ma solo a metà per José Mourinho che in vista di questo inizio stagione si aspettava di avere una rosa con più elementi a disposizione. Specialmente in alcune dove zone di campo che non sono state rinforzate, questo in vista dei tanti impegni non è assolutamente una buona notizia per il tecnico.

Bene gli arrivi dei parametri zero Evan Ndicka per la difesa e Houssem Aouar per il centrocampo. Reparto, quest’ultimo, che prima dell’inizio della Serie A si è arricchito anche dei nomi di Leandro Paredes e Renato Sanches. Operazioni sicuramente importanti, ma adesso serve uno sforzo anche per il reparto avanzato.

Negli ultimi giorni di calciomercato la Roma ha provato a fare un tentativo per diversi profili ma trovando solo porte sbarrate. Nessun club è stato convinto dall’offerta avanzata dai giallorossi, questo ha fatto storcere il naso a Mou che è stato provocatorio come al suo solito. Il tecnico dovrà mettersi l’anima in pace, l’indiziato numero uno non verrà prima di gennaio.

Nulla di fatto per la Roma che con ottime probabilità dovrà ancora una volta cambiare obiettivo se non vorrà rimanere scoperta davanti fino all’anno prossimo, periodo dove tornerà a disposizione anche Tammy Abraham. Il presidente del Santos è stato chiaro: Marcos Leonardo non si muove.

Calciomercato Roma, brutte notizie per Mourinho: sfuma un altro centravanti

Il ventenne attaccante brasiliano è troppo importante per i bianconeri che non navigano in buone acque in termini di classifica e avranno bisogno del loro miglior centravanti almeno fino a fine stagione. Secondo diverse voci di mercato, tuttavia, il club avrebbe acconsentito alla cessione in cambio di circa 25 milioni di euro. I giallorossi non si sarebbe invece mai spinti oltre i 20.

Mourinho ha chiesto alla sua società di darsi una mossa e lo ha fatto con toni aspri, dichiarando che in attacco avrebbe fatto giocare i tifosi. Una chiara provocazione da parte del tecnico che non vuole che il club perde ulteriore tempo. A breve la società capitolina potrebbe pensare di fare un tentativo in extremis per Duvan Zapata dell’Atalanta, considerato una seconda scelta ma al momento bloccato dalla società.

La Dea si è mossa bene in attacco e il colombiano potrebbe partire. Peccato che l’infortunio del nuovo arrivato El Bilal Toure abbia rallentato un’operazione che sembrava fattibile. In questo momento il numero nove della Roma si chiama Andrea Belotti e lo scorso hanno ha segnato zero goal in campionato e uno solo in Europa League.