Roma scatenata: poker di colpi per Mourinho

Il club giallorosso è a caccia di rinforzi offensivi. Dopo aver chiuso per Renato Sanches e Paredes si lavora in attacco.

Cercasi centravanti per la prossima stagione. La Roma targata mister José Mourinho necessita fortemente di un rinforzo in quel ruolo, che possa garantire un determinato numero di gol. In realtà, la compagine capitolina intende aggiungere alla rosa due attaccanti.

Entrando più nello specifico, Tiago Pinto sta continuando a lavorare alacremente per regalare allo Special One (tutt’altro che soddisfatto della campagna acquisti giallorossa) un profilo giovane da affiancare ad uno più esperto, in grado di prendersi da subito il posto da titolare. Per quanto concerne il primo tassello, i Friedkin hanno deciso di accontentare le richieste del Santos al fine di assicurarsi le prestazioni di Marcos Leonardo.

Ma il club brasiliano non smette comunque di fare muro, a causa delle pressioni generate dalla piazza brasiliana. Il talento di Itapetinga, dal canto suo, ha dato assoluta priorità alla Roma e preme non poco per raggiungere Trigoria. Questo fattore potrebbe incidere notevolmente nella trattativa, però è bene non sbilanciarsi troppo per il momento. Passando, invece, alla punta già formata calcisticamente parlando, il colombiano Duvan Zapata sarebbe balzato in vetta alla lista di Tiago Pinto.

Pare che il calciatore di proprietà dell’Atalanta, dunque, sia ora l’obiettivo principale della ‘Magica’, anche se si registrano numerosi dubbi circa la tenuta fisica di Zapata. Ad ogni modo, come riferisce ‘Ilromanista.eu’, i capitolini sembrerebbero ugualmente disposti ad ingaggiare il colombiano in prestito con obbligo di riscatto condizionato alle presenze e/o ai gol siglati in maglia giallorossa. In questo modo la società romanista potrebbe cautelarsi. La valutazione dell’attaccante nerazzurro si attesta intorno ai 10 milioni di euro complessivi. Paredes, Renato Sanches, Marcos Leonardo e Zapata: un poker di colpi da regalare in poco tempo.

Calciomercato Roma, Zapata primo nome per l’attacco: la situazione

Sempre secondo la fonte citata, l’affare potrebbe anche chiudersi in tempi brevi, vista l’esigenza del club di Gasperini di liberare spazio nel monte ingaggi. In tutto ciò, bisogna sottolineare il gradimento totale da parte di Zapata, il quale sposerebbe molto volentieri la causa giallorossa.

Non a caso, l’entourage del colombiano starebbe spingendo al fine di concretizzare tale matrimonio. L’eventuale trasferimento alla Roma potrebbe permettere al classe ’91 di rilanciarsi. D’altronde, se il fisico lo assiste, Zapata rappresenta ancora oggi una delle migliori opzioni d’attacco nel campionato di Serie A. Un attaccante giovane e uno più esperto, da affiancare a Renato Sanches e Paredes, una squadra più ‘lunga’ e che può ambire a traguardi importanti. Mourinho ci spera.

Il calore dei tifosi giallorossi lo aiuterebbe di certo ad affrontare alla grande la prossima stagione. Insomma, Mourinho a meno di sorprese non avrà a disposizione Alvaro Morata (rapporto qualità/prezzo fin troppo sconveniente), ma presto potrebbe accogliere in quel di Trigoria Duvan Zapata. Pista calda, lavori in corso.