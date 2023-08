Amici mai, ma Juve e Fiorentina trattano lo scambio

Potrebbe esserci un nuovo affare sull’asse tra Torino e Firenze. La Juventus è su un altro giocatore della Fiorentina.

Quella tra Juventus e Fiorentina è una rivalità che affonda ormai le radici nella storia del calcio italiano. Un’inimicizia che sul campo e tra le tifoserie è molto accesa, ma che tra le società non sempre invece è avvertita e sentita come dagli appassionati. Tanti infatti gli affari di calciomercato tra i due club.

Alla mente torna quanto successo con Roberto Baggio ma, senza andare così indietro nel tempo con la memoria, basti pensare anche a Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic. Tutti e tre giocatori che la Fiorentina ha ceduto alla Juventus, a cifre anche consistenti, ma in affari che hanno fatto storcere il naso alla tifoseria. Percorso inverso ha fatto ora Arthur, a caccia di un rilancio dopo stagioni fallimentari.

C’è anche da dire che spesso alla fine i risultati non sono stati quelli sperati. Nessuno dei tre infatti è riuscito a incidere come aveva previsto la Vecchia Signora, che però ci vuole riprovare. Stavolta però non guarda all’attacco della Fiorentina, ma al centrocampo e il grande obiettivo è Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è il pezzo pregiato della Fiorentina nella sessione di calciomercato estiva che stiamo vivendo. Cercato anche da Manchester United e Atletico Madrid, le sue prestazioni tra Mondiale e Serie A ne hanno fatto lievitare il costo del cartellino.

La suggestione della Juventus, inserire una contropartita per Amrabat

Il valore dell’ex Hellas Verona ha raggiunto circa i 30 milioni di euro. Una cifra importante e che la Juventus in questo momento non può spendere, almeno non totalmente cash. La Vecchia Signora infatti è limitata dall’esclusione dall’Europa, che ha portato a un grosso meno negli incassi.

I buoni rapporti però tra le due società potrebbero permettere alla Juventus di imbastire un affare dove non inserire solo una parte monetaria, ma anche qualche contropartita. Senza contare che si può giostrare anche sulla formula. Questo ovviamente se la viola dovesse essere disposta ad ascoltare. In più proprio l’arrivo di Arthur fa sì che la compagine di Italiano possa pensare di lasciar partire il suo gioiello verso lidi più blasonati.

Sul piatto della trattativa potrebbero finirci giovani come Soulè e Iling Junior. Giocatori in rampa di lancio e che possono piacere alla Fiorentina per aprire un nuovo ciclo. Entrambi sono valutati circa 15 milioni di euro e un inserimento del cartellino di uno dei due permetterebbe quindi di arrivare ad Amrabat con un’esborso economico più agevole. In particolare l’attaccante argentino potrebbe piacere a Italiano, sempre a caccia di giovani talenti da valorizzare.

Una semplice suggestione ad oggi, con la Fiorentina che vorrebbe più che altro soldi per Amrabat. Se però dovesse aprirsi uno spiraglio la Juventus, pur di regalare ad Allegri un pezzo del genere, potrebbe anche aprire alle porte all’inserimento di un giovane per arrivare a un giocatore già pronto per mantenere alta la competitività attuale della squadra.