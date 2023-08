Lascia la Juve dopo un giorno: ecco dove andrà

Colpo inatteso da parte della Juve e futuro già scritto: Allegri e il club sono d’accordo, scelta la nuova destinazione.

Il tempo stringe e i silenzi si trasformano in mugugni. In casa bianconera tutto sembra bloccato, in attesa di cessioni che possano finanziare il mercato in entrata e soprattutto del nodo Lukaku.

Tutto ruota attorno alle solite vicende di cui si è molto parlato, e Giuntoli non riesce a concretizzare quelle trattative imbastite, molte delle quali poi sfumate. La sensazione è che in casa Juve si sia trovato un compromesso. Da una parte il club vuole lavorare sui giovani, farli crescere, e avrebbe scelto un direttore sportivo già bravo in passato a scovare talenti poi rivelatisi grandi risorse tecniche ed economiche per i club.

Dall’altra parte però c’è Allegri, che in sostanza non cambia il suo modo di vedere il calcio. Il tecnico livornese vuole puntare su calciatori già pronti a fare la differenza, coltivando la speranza di poter essere immediatamente competitivo per lo scudetto. Da queste valutazioni nasce la richiesta di portare a Torino Lukaku, ma intanto Giuntoli si prepara a piazzare qualche colpo in prospettiva.

Juve, scelto il futuro del difensore: è in partenza

Uno su tutti ha convinto il direttore sportivo, che lo ha prelevato ed ha già in mente quale sarà la squadra in grado di regalargli un anno di crescita. Un contratto quinquennale, una clausola sulla futura rivendita e un investimento complessivo da 3 milioni di euro.

La Juve ha scelto di puntare su Facundo Gonzalez, che si è messo in evidenza nel mondiale under 20 vinto proprio dall’Uruguay. Giuntoli lo aveva già messo nel mirino decidendo di chiudere la trattativa con il Valencia, e il centrale, possente ma in grado di far ripartire la manovra grazie ad una buona tecnica di base, ha già svolto le visite mediche con il suo nuovo club.

Allegri avrà quindi un rinforzo in più, e sarà lui a decidere quale sarà il futuro del calciatore. Il reparto però, almeno secondo l’allenatore livornese, sarebbe già completo. Bremer, Gatti e Danilo saranno i tre titolari della difesa a 3, con Alex Sandro e Rugani che faranno rifiatare le prime scelte. Ecco perché in attesa di valutazioni, la Juve avrebbe già accettato una potenziale richiesta per il prestito di Gonzalez.

Il primo club a farsi avanti è la Salernitana, pronta ad accogliere il difensore. La Juve valuta infatti solo squadre e tecnici che possano far trovare spazio al calciatore e a Salerno negli ultimi anni sono stati spesso in grado di valorizzare i giovani. Ecco perché in attesa di Allegri una stretta di mano c’è già stata. Poi si passerà alle firme, ma il prestito secco in Campania sembra già una ipotesi molto concreta.