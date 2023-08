Psg nel baratro: se ne va anche lui

Situazione a dir poco esplosiva a Parigi, dove ogni giorno spunta una voce di un addio: stavolta tocca alla stella

Forse il termine polveriera non rende nemmeno troppo l’idea di quello che sta accadendo al Psg, uno dei club più potenti, ricchi e blasonati d’Europa. Dopo il clamoroso caso Mbappé, che si è arricchito di una nuova puntata su cui torneremo più in là, ora tocca ad un’altra stella del club, uno dei calciatori più pagati della rosa del Psg, essere al centro di indiscrezioni che lo vorrebbero in partenza. Anzi, ad essere precisi, ad aver chiesto esplicitamente la cessione.

Da Luis Campos a Luis Enrique, la situazione non è semplice ed il club ha deciso di prendere una decisione molto importante. Mbappe verso la permanenza mentre sarà un altro big a dire addio.

Già nell’occhio del ciclone per aver flirtato con altre squadre la scorsa estate, e anche in quella precedente, Neymar Jr. ha chiesto di andar via al patron Al-Khelaifi. A tutto questo aggiungiamoci pure l’ormai mal celata volontà di Marco Verratti di accettare la proposta dell’Al Hilal, lo stesso club che ha già tesserato dall’Europa, tra gli altri, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic.

Il patron qatariota che però ha alzato un muro quasi invalicabile sul prezzo del cartellino. 80 milioni la richiesta del patron, 45 la nuova offerta del sodalizio saudita. Ma torniamo a quando tutto ebbe inizio, e per ‘colpa’ di chi.

Neymar ‘imita’ Mbappé: via da Parigi

Dopo aver annunciato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024 – l’accordo può essere esteso solo su volontà del calciatore, così riportano le carte firmate ne maggio del 2022 – Kylian Mbappé ha iniziato una guerra senza esclusione di colpi con la dirigenza transalpina. Il fuoriclasse ha chiesto esplicitamente di essere liberato per potersi accasare al Real Madrid, ma per tutta risposta Al-Khelaifi ha fatto sapere di esser disposto perfino a metterlo fuori rosa, anche in Champions, pur di non accontentarlo.

Nelle ultime ore il Psg ha però cambiato tutto e ha reintegrato in rosa Mbappè. Il calciatore, secondo Rmc Sport, avrebbe ricominciato a trattare il rinnovo, magari con clausola, con la società di Al Khelaifi. Diversa invece la situazione di Neymar, ormai ad un passo dall’addio. Il calciatore è intrigato dall’opzione araba e sarebbe pronto al trasferimento all’Al Hilal.

In siffatta situazione, ora anche l’ex Barcellona vorrebbe salutare la truppa. Quel che accadrà nelle prossime settimane, o giorni, tiene col fiato sospeso tutti gli operatori di mercato. 160 milioni in due anni e l’Al Hilal sarebbe pronto ad accontentare le richieste del brasiliano. Dopo Ronaldo e Benzema l’Arabia è pronta ad accogliere un’altra stella mondiale.