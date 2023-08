Roma, ora lo spogliatoio è bollente: Mourinho preoccupa tutti

Sono momenti di alta tensione quelli che si stanno vivendo in casa Roma: spogliatoio bollente, lo strappo con il big è ormai ufficiale.

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato José Mourinho si trova ad affrontare una situazione di non facile gestione. Il primo problema riguarda sicuramente il mercato fatto fino ad oggi dalla dirigenza della Roma, considerato non all’altezza dallo Special One.

Per ora, oltre al ritorno di Diego Llorente dal Leeds, i giallorossi hanno messo a segno solamente tre nuovi colpi. Il primo è stato quello di Evan Ndicka, difensore centrale preso a parametro zero dopo cinque stagioni con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Gratis è arrivato anche Houssem Aouar, centrocampista offensivo francese di grande qualità chiamato al riscatto dopo le ultime annate poco positive con il Lione.

L’ultimo acquisto di Tiago Pinto è stato invece quello di Rasmus Kristensen, esterno destro a tutta fascia approdato con la formula del prestito secco. Non certo la campagna acquisti che i tifosi sognavano, anche se adesso il problema principale in casa Roma non riguarda certo il calciomercato. Infatti uno dei big della squadra ha portato alle stelle la temperatura dello spogliatoio e nonostante l’addio la situazione non è semplice.

Roma, l’addio di Matic complica le cose

Il centrocampista Matic ha detto addio a sorpresa e si è accordato con il Rennes. Nessuno lo avrebbe detto fino a qualche giorno fa, con il calciatore che era uno dei cardini dello spogliatoio giallorosso. Amico di tutti, cardine di Mou, il giocatore ha accettato l’offerta dei giallorossi e si è parlato di un contrasto con alcuni dei leader dello spogliatoio.

Il club francese gli ha offerto un biennale con opzione per il terzo anno da 3 milioni a stagione, una proposta importante che ha portato il serbo a questa scelta. Da più di una settimana Matic ha smesso di allenarsi con i compagni, ufficialmente per un problema muscolare. Ancora più sospettosa la sua scomparsa dai social dove dal 2 agosto, giorno dopo il compleanno di Dybala, se ne sono perse le tracce. Insomma un addio grave con lo spogliatoio che perde uno dei leader e uomini di maggior carisma.

Brutte notizie quindi per la Roma che fatica sul mercato e perde uno degli uomini fidati di Mourinho. Il portoghese vive una fase di silenzio totale e i tifosi giallorossi sono preoccupati da quello che potrebbe succedere negli ultimi giorni di calciomercato.