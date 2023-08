Calciomercato: colpo a sorpresa, ecco Chiesa

Federico Chiesa in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe lasciare la Juventus. Ci pensa una big. I dettagli.

Il futuro di Federico Chiesa è assolutamente tutto da scrivere. Nonostante le parole nei suoi confronti di Allegri, la Juventus non lo considera assolutamente incedibile e in questi ultimi giorni potrebbero esserci sorprese.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, una big ha messo nel mirino Federico Chiesa e non è da escludere un tentativo in queste ultime settimane di calciomercato. La Juventus non chiude la porta ed è pronta ad ascoltare l’offerta. Sarà fumata bianca oppure alla fine il calciatore continuerà a giocare in bianconero?

Mercato: Chiesa lascia la Juventus, firma con un’altra big

L’estate di Federico Chiesa è stata divisa in due: nella prima parte la sua partenza sembrava sicura, nella seconda la Juventus sembrava aver deciso di puntare su di lui tanto da rinunciare a Zaniolo. Ora, però, in queste ultime settimane di calciomercato la situazione potrebbe cambiare e anche la Juventus sembra essere pronta ad ascoltare le offerte per capire se arrivare o no alla fumata bianca. Naturalmente si tratta di una ipotesi che dovrà essere siconfermata viso che, almeno per il momento, non si hanno certezze.

Ma il PSG sembra aver messo nel mirino Chiesa per il dopo Neymar e il calciatore è pronto a dire di sì per ritornare a giocare in Champions League. Si tratta di una ipotesi che potrebbe cambiare (e non poco) il calciomercato della Juventus, ma ora sono in corso i ragionamenti e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Il giocatore è pronto ad iniziare una nuova avventura per cercare di ritrovare la sua vecchia condizione e magari anche conquistare qualche trofeo in più.

Ultime Chiesa: il PSG ci pensa

Federico Chiesa potrebbe essere uno degli ultimi colpi di calciomercato del PSG. Stiamo parlando di un calciatore che ha voglia di rilanciarsi e per questo motivo i parigini potrebbero rappresentare la giusta occasione anche se bisognerà capire la fattibilità di questa operazione.

Si tratta di una possibilità destinata ad entrare nel vivo solamente dopo la partenza di Neymar. Vedremo se alla fine ci sarà oppure la tanto attesa fumata bianca. I tifosi della Juventus sicuramente aspettano e solo nei prossimi giorni sapranno se Chiesa sarà ancora bianconero oppure al suo posto ci sarà un altro giocatore.