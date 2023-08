Smentita ufficiale Juve, 30 milioni e Locatelli

La Juventus smentisce l’operazione di mercato: non vuole privarsi del talento di Manuel Locatelli

Il mercato della Juventus si è concentrato negli ultimi giorni principalmente sul fronte Dusan Vlahovic con il calciatore in bilico tra un’esperienza all’estero (occhio sempre al Chelsea) e la permanenza nella formazione di Allegri.

Per il resto il mercato bianconero in entrata è fermo, finora solo Timothy Weah ha varcato le porte dello Juventus Stadium, ma la sensazione che qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime ore è sempre viva. Sia sul fronte mercato in entrata che in uscita. Nel frattempo arrivano nuove notizie dalla Turchia che hanno del clamoroso che infatti sono state smentite prontamente dalla società.

Non intende per il momento trattare calciatori in uscita né tantomeno svalutare i propri, soprattutto quelli che per Massimiliano Allegri sono ritenuti indispensabili. Il nome di Niccolò Zaniolo è stato accostato alla Juventus, o meglio così narrano diversi media turchi.

La situazione dell’italiano, sbarcato al Galatasaray lo scorso mercato di gennaio, viene accostato a una squadra italiana dall’inizio della sessione estiva. Lui vorrebbe tornare in Italia ma per il momento il Galatasaray lo ritiene essere centrale nel suo progetto, tanto che lo ha quasi sempre schierato titolare sin dal suo arrivo nella Super Lig turca.

Juventus, Zaniolo torna di moda: ma arrivano smentite

Dalla Turchia – come ha riportato Calciomercato.it – la Juventus avrebbe tentato di mettere sul piatto ben 24 milioni di euro più il cartellino di Manuel Locatelli per convincere i turchi di Istanbul che valutano l’ex Roma invece 30 milioni di euro. Ipotesi di mercato subito smentita dalla società bianconera che non vorrebbe privarsi di Locatelli, considerato da Allegri come uno dei calciatori più importanti del suo centrocampo.

Sta di fatto che la situazione legata a Zaniolo rimane in bilico ma lui al momento desidererebbe giocarsi le sue carte in Turchia. Si continua a parlare di imminenti offerte arabe, ma a lui interessa continuare a giocare in un campionato di maggior livello. Si è parlato anche di Aston Villa, ma le richieste del club turco continuano ad essere molto alte, nonostante l’apertura del calciatore.

Il suo scopo è quello di convincere il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini a convocarlo per l’europeo che si giocherà l’anno prossimo. La sua convocazione in azzurro non è scontata e per questo vorrebbe continuare a giocare regolarmente per accumulare minuti nelle gambe e segnare gol importanti. La Juve rimane sullo sfondo, come il Milan lo scorso gennaio, consapevole del fatto che l’operazione Zaniolo difficilmente si concluderà.