Calciomercato: De Paul sta per firmare, beffa per la Lazio

Uno dei nomi più volte accostato ad un ritorno in Serie A è quello di Rodrigo De Paul, avvicinato a tani club, in particolar modo alla Lazio. L’argentino adesso sta per firmare con un altro top club in maniera anche sorprendente. Sta per concludersi la sua avventura all’Atletico Madrid.

Arrivato all’Atletico Madrid con grandi aspettative, alla corte di Diego Pablo Simeone non ha mai trovato la giusta continuità di rendimento. Ha giocato spesso, ma non è riuscito a replicare quanto fatto certamente con l’Udinese ma anche con la Nazionale argentina. Adesso, però, si sta preparando la strada per un suo cambio di squadra del tutto a sorpresa. A lungo è stato inseguito dalla Lazio di Maurizio Sarri, ma ora sembra davvero pronto a chiudere per un altro club. E la notizia in tal senso spiazza tutti, dal momento che nessuno più si aspettava questo come epilogo della storia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

L’ex Udinese è pronto a firmare con un altro club

All’Udinese Rodrigo De Paul ha trovato la giusta continuità e la sua naturale consacrazione, che lo ha portato a diventare un pilastro anche della Nazionale argentina campione del mondo. All’Atletico Madrid, però, è stato indicato tra i calciatori in uscita ed un profilo del genere non può non destare l’interesse di tante squadre.

Lo ha inseguito a lungo anche la Lazio, ma ora è pronta a chiudere un’altra squadra. Stando a quanto raccontato dai media turchi, sulle sue tracce sta cercando di concludere con l’Atletico Madrid il Galatasaray, a caccia di un centrocampista centrale da affiancare a Lucas Torreira. L’uruguaiano, infatti, dopo che è stato a lungo accostato a tanti club italiani, alla fine resterà per formare un duo di centrocampo di assoluto valore. L’argentino, nel caso in cui dovesse essere venduto, finanzierebbe l’arrivo di Hojbjerg.

De Paul al Galatasaray, beffata la Lazio

L’idea dei turchi è quella di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, per la quale non è ancora arrivata la fumata bianca da parte dell’Atletico Madrid. L’argentino, ovviamente, reclama spazio soprattutto in virtù dei prossimi impegni con la Nazionale argentina. Chissà che piega prenderà questa vicenda, con la speranza ancora viva, seppur flebile, di vederlo di nuovo in Italia.