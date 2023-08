Sì al prestito, Duvan Zapata cambia squadra: resta in Serie A

L’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata si prepara a cambiare maglia: va via in prestito ma resta in Serie A, ecco dove.

A pochi giorni dall’inizio del campionato il calciomercato è entrato nella sua fase più calda. Una delle trattative che potrebbe presto concretizzarsi è quella che riguarda Duvan Zapata, che dopo l’arrivo di Scamacca all’Atalanta è sempre più ai margini del progetto di Gasperini.

Il centravanti colombiano classe ’91 è reduce da una stagione al di sotto dei suoi standard. Anche a causa di diversi problemi fisici ha collezionato solamente 27 presenze e 2 gol complessivi, troppo poco per un giocatore con le sue qualità. Ecco perché, dopo cinque anni con la maglia nerazzurra, potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Il suo futuro dovrebbe comunque ancora essere in Serie A.

Se sta bene infatti, Zapata è ancora un calciatore capace di dire la sua e fare la differenza in un campionato come quello italiano. Chiaramente, considerata anche l’età, il prezzo del suo cartellino è crollato ma comunque l’Atalanta chiede una cifra importante per farlo partire. Dopo un timido approccio dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe essere un’altra la big pronta a sferrare l’attacco decisivo: ecco di chi si tratta.

Zapata aspetta ma l’Atalanta non fa sconti: la situazione

Se c’è una squadra tra le migliori della Serie A che in questo momento è nettamente in ritardo rispetto alle altre, questa è sicuramente la Roma. I giallorossi infatti, bloccati dai paletti Uefa, hanno defezioni in quasi tutti i ruoli e soprattutto in attacco necessitano di rinforzi. Con l’infortunio di Abraham che sarà out fino al 2024, José Mourinho pretende dalla dirigenza due prime punte, possibilmente una giovane e una di esperienza.

Per quanto riguarda la seconda opzione, Zapata è senza ombra di dubbio il preferito. Il colombiano accetterebbe di buon grado la destinazione ma la richiesta dell’Atalanta è chiara: 3 milioni per il prestito più 7 per l’obbligo di riscatto condizionato al 40% delle presenze e bonus legati al rendimento. Una cifra a cui Tiago Pinto, vista anche l’urgenza e l’assenza di alternative low cost, si sta lentamente avvicinando.

Rispetto all’attaccante giovane invece il preferito è sempre stato Marcos Leonardo del Santos, ma le pretese economiche del club brasiliano hanno portato a una brusca frenata nella trattativa. Insomma, a pochissimi giorni dall’inizio del campionato e con il solo Belotti a disposizione, diventa fondamentale per la Roma chiudere il prima possibile l’operazione Zapata. Mourinho e i tifosi lo pretendono e la società farà di tutto per accontentarli.