L’Inter ha scelto il suo nuovo centravanti, arriva per 30 milioni

Beppe Marotta è pronto a chiudere subito l’affare, il nuovo centravanti dell’Inter arriverà per una trentina di milioni di euro.

Il club nerazzurro vuole portare a casa una punta ambita in Europa, il prezzo è sinonimo di qualità per un attaccante che da anni sogna di giocare in Serie A.

L’Inter è arrivata quasi a un bivio, ben consapevole di come dovrà trovare un attaccante ideale al centro dell’area di rigore. Sfruttando così i tanti assist da mettere a disposizione, un centravanti è pronto a indossare la maglia nerazzurra, non sembrano esserci più problemi.

Nonostante qualche resistenza del suo club, ora il prezzo si sta abbassando e l’Inter vuole bloccare subito l’attaccante. Un elemento in grado di sostituire Dzeko e Lukaku al meglio, facendo tanti gol e alcuni addirittura spettacolare nelle passate edizioni della Champions League.

Inter, la punta sta arrivando

Simone Inzaghi attendeva notizie sull’attaccante, anche se la scelta di non puntare su qualche giovane può essere discutibile. Le cessioni di Mulattieri ed Esposito hanno un po’ messo il malumore tra i tifosi, una giovane punta poteva anche crescere e prendere qualche responsabilità in più. In Europa però serve gente d’esperienza, che sappia trascinare la squadra e, come riporta anche calciomercato.it, il bomber desiderato sarà presto a San Siro: l’Inter ha scelto Taremi, centravanti iraniano del Porto.

Un elemento di sostanza che può far paura alle difese avversarie, un attaccante che è in grado di segnare con entrambi i piedi, di testa e segna sforbiciate meravigliose, quelle che da sole valgono il prezzo del biglietto come già dimostrato con i portoghesi. Per fisicità e tecnica è l’ideale per l’Inter, è il classico attaccante-boa che protegge palla e fa salire la squadra, riuscendo ad essere incisivo contro la difesa di turno. 30 milioni il suo prezzo, l’Inter dovrà fare questo sacrificio, fermo restando come il Porto non sia propensa ad altri sconti.

Guardando alle statistiche, è un calciatore continuo che sa vedere la porta ed è garanzia di gol. Ha alzato le medie nelle ultime tre stagioni, 16 gol nel campionato portoghese nella stagione 2020-21, poi venti gol infine ventidue nella passata annata calcistica, con in più altre cinque marcature realizzate in Champions League. 27 gol nell’ultima stagione come garanzia di qualità per Simone Inzaghi, il classe 1992 sarebbe il primo iraniano a indossare la maglia dell’Inter, aprendo anche nuove frontiere sul piano del merchandising.