Inter, Inzaghi molto preoccupato: la situazione

La situazione in casa Inter non è delle migliori: a una settimana dall’inizio del campionato Simone Inzaghi è molto preoccupato, ecco perché.

I nerazzurri esordiranno sabato 19 agosto alle 20:45 contro il Monza di Raffaele Palladino, una delle sorprese della passata stagione. Lo scudetto è l’obiettivo dichiarato dalla società, ma l’ex allenatore della Lazio non può certamente dormire sogni sereni.

Nell’ultima amichevole disputata contro il Salisburgo, nonostante la vittoria per 4-3, l’Inter ha infatti mostrato diverse carenze soprattutto nel reparto arretrato. La prima nota negativa è senza dubbio Yann Sommer, colpevole nei primi sei minuti di un rigore regalato, poi sbagliato dagli austriaci, e di un’uscita a vuoto pochi secondi dopo che ha permesso a Konaté di portare in vantaggio i suoi. Certo non il modo migliore di presentarsi.

Bravi poi i nerazzurri a ribaltarla prima con un autogol di Pavlovic e poi con la zampata da pochi metri di Stefan De Vrij. Al 35′ però, un’altra dormita difensiva della coppia Bastoni-Dumfries porta al pareggio del sempre pericoloso Konaté. Tra fine primo tempo e inizio secondo c’è poi spazio per il nuovo vantaggio nerazzurro con Correa e per il 3-3 firmato da Baidoo. Il gran gol di Sensi al 90′ permette alla fine all’Inter di portare a casa la partita.

Difesa ballerina e mercato in stand-by: inizio in salita per l’Inter

Se la manovra offensiva della squadra ha dimostrato di funzionare bene, sono le disattenzioni difensive a preoccupare Inzaghi e i tifosi. Distrazioni che anche la scorsa stagione non hanno permesso ai nerazzurri di lottare per lo scudetto fin dalle prime giornate. L’Inter ha sicuramente bisogno di un altro attaccante (almeno) ma, con l’infortunio di Acerbi, diventa fondamentale chiudere un colpo importante anche in difesa.

I nomi che circolano per il reparto arretrato sono al momento quelli di Merih Demiral dell’Atalanta e di Tanganga del Tottenham, ma entrambe le operazioni non sembrano certo a un passo dall’andare in porto. In tal senso pare che saranno proprio gli ultimi giorni di mercato quelli decisivi per affondare il colpo e regalare a Inzaghi un nuovo difensore.

Diverso invece il discorso attaccante. Viste le difficoltà per arrivare a Balogun, nelle ultime ore sono salite vertiginosamente le quotazioni di Marko Arnautovic. Il giocatore vorrebbe a tutti i costi tornare in nerazzurro, ma il Bologna non ha nessuna intenzione di privarsene a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Il tempo stringe e l’Inter è in ritardo sulla tabella di marcia: i tifosi e Inzaghi chiedono risposte immediate alla società.