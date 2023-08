Juventus: rottura totale con Bonucci, spunta anche una PEC

Leonardo Bonucci non ha intenzione di arrendersi dopo essere stato messo ai margini della Juventus: cosa sta succedendo?

Dal Bari alla Juventus per poi passare al Milan: infine, il ritorno in maglia bianconera dopo un periodo di tira e molla. Ora Leonardo Bonucci è completamente fuori dai giochi: è spuntata anche una PEC inviata alla società bianconera. Lui vorrebbe dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione: sul suo profilo Instagram ha pubblicato anche video di allenamenti con un preparatore atletico.

Giorni difficili e tristi per Leonardo Bonucci. Il centrale della Juventus è ormai fuori dal progetto di Massimiliano Allegri, ma lui non demorde. Ha provato a convincere la dirigenza di essersi sbagliata provando a lottare nuovamente per un posto. Ma non sarà così ormai: il club bianconero ha preso la sua decisione a giugno e non tornerà assolutamente indietro. Un colpo di scena incredibile dopo una carriera esaltante arrivando a collezionare numerosi successi.

Juventus, la verità su Bonucci: cosa sta succedendo?

Per anni è stato una colonna portante della Nazionale italiana: che triste finale per il difensore bianconero. Un cambiamento totale della sua carriera visto che la decisione della Juventus è irrevocabile. Non si tornerà assolutamente indietro con la volontà decisiva: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Bonucci ha inviato una PEC alla Juventus per chiedere il reintegro in rosa, ma il club bianconero non tornerà indietro. Nonostante l’azione legale, il difensore bianconero resterà ai margini allenandosi come un professionista. L’ormai ex capitano della Juventus ora potrà affidarsi al collegio arbitrale con l’obiettivo di ottenere anche una risoluzione del contratto, ma la cosa più plausibile sarebbe quella di un indennizzo che arriverebbe oltre i 2 milioni di euro.

Al momento lo stesso Bonucci si sta allenando insieme ai giocatori in esubero in orari completamente differenti. Ci ha provato in tutti i modi per rientrare a disposizione di Allegri, ma ormai è rottura totale con la Juventus.

Un triste finale dopo una lunga storia d’amore: nelle ultime settimane è stato accostato a diversi club di Serie A e B, ma al momento non ci sono contatti ufficiali. Tutto è cambiato nel giro di pochi mesi, ma c’erano già stati vari segnali in passato. Ora dovrà trovasi una nuova squadra per tornare protagonista.