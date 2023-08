Inter, che beffa: non partono più!

Due rilevanti calciatori di proprietà dell’Inter targata mister Simone Inzaghi non abbandoneranno la nave: c’è la beffa per il club milanese

In casa Inter si continua a lavorare alacremente sul fronte calciomercato. In particolare, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno insistendo col West Ham per assicurarsi le prestazioni di Gianluca Scamacca.

Il bomber di Fidene è diventato l’obiettivo principale della ‘Beneamata’, dopo che il club milanese ha abbandonato definitivamente la pista relativa al possibile ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Big Rom ha aperto fortemente all’ipotesi di un trasferimento alla Juventus ed è probabile che il centravanti belga approdi alla corte di mister Massimiliano Allegri nelle settimane a venire.

Il club nerazzurro ha chiuso per Sommer dopo un’estenuante trattativa e conta di chiudere ad ore per Samardzic, giovane gioiello dell’Udinese. Ora la priorità resta l’attacco, ma neanche il mercato in uscita è terminato. Anzi, a dire il vero, la società potrebbe cedere e poi reinvestire sul mercato. Ma la situazione non è semplice. Il club fatica a cedere ed alcuni calciatori hanno ingaggio pesante ed una situazione contrattuale (anche a bilancio) di non semplice riuscita. I calciatori in questione pesano e non poco sul mercato nerazzurro.

Calciomercato Inter, difficili le partenze di Gosens e Correa: il punto

Non è da escludere, in tal senso, che qualche altra pedina nerazzurra abbandoni la nave interista prossimamente. I maggiori indiziati, entrando più nello specifico, sono Joaquin Correa e Robin Gosens. L’attaccante argentino, sebbene sia stimato non poco da Simone Inzaghi, che crede in lui sin dai tempi della Lazio, è di fatto ai margini del progetto tecnico della ‘Beneamata’.

Discorso un po’ diverso, invece, per l’esterno ex Atalanta, che in questo momento rappresenta un’alternativa valida al titolarissimo Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Ad ogni modo, l’Inter venderebbe volentieri entrambi, nel caso in cui dovessero giungere sul tavolo delle offerte ritenute soddisfacenti.

Ma stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, le partenze di Robin Gosens e Joaquin Correa sono alquanto difficili. Specialmente quella dell’argentino, il quale presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

Mentre per il 2026 è previsto, invece, il termine dell’accordo scritto di Gosens, che continua ad attrarre non poco interesse soprattutto dalla Bundesliga. Allo stato attuale, però, le cessioni in argomento non sono affatto semplici da mettere in atto. Dunque, non è assolutamente da escludere che entrambi rimangano a disposizione di Inzaghi per un’altra stagione.