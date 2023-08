Clamoroso PSG: cambia di nuovo tutto

Al PSG cambia di nuovo tutto, la situazione è in fase evolutiva e Luis Enrique può stravolgere il mercato internazionale: tutti i dettagli

Il PSG è uno di quei top club europei che sembrano eterni incompiuti, nonostante ogni anno spenda centinaia di milioni sul mercato. L’obiettivo dichiarato di Nasser Al-Khelaifi è quello di vincere la Champions League.

Non è semplice, il Manchester City per riuscirci ha impiegato oltre un decennio, Pep Guardiola ben sette anni seduto sulla panchina dei Citizens. Perché la Coppa dalle grandi orecchie è così, la vince chi ha più fortuna e maggior bravura nella gestione dei dettagli. Uno degli aspetti che è maggiormente mancato al Paris negli ultimi anni.

Luis Enrique è arrivato da poco a Parigi e le cose già non stanno andando per il verso giusto. Nei giorni scorsi si è parlato addirittura delle sue dimissioni, non contento della gestione del caso Mbappé, della tensione creatasi dopo l’addio di Lionel Messi e delle frizioni tra Al-Khelaifi e Luis Campos.

In più, il PSG ha ricevuto una sostanziosa offerta dall’Arabia Saudita per Marco Verratti. E lo stesso centrocampista italiano è più che propenso a trasferirsi in Medio Oriente, dove andrebbe a guadagnare un ingaggio monstre.

PSG, Luis Enrique blocca la cessione di Verratti

Secondo le informazioni di ‘L’Equipe’, Luis Enrique ha intenzione di rendere Marco Verratti un giocatore centrale del proprio progetto. Questo perché il suo PSG ha già perso Messi, Mbappé vive una situazione complicata e perdere un altro top player sarebbe un duro colpo. Soprattutto perché il centrocampista italiano è un giocatore fondamentale per l’equilibrio dello spogliatoio e degli undici che vanno in campo.

E oltre a questi validissimi motivi, c’è anche un discorso calcistico da fare. Verratti è abilissimo nel gioco nello stretto, sempre molto veloce e preciso nei passaggi e anche nel senso dell’anticipo nei confronti degli avversari. Qualità fondamentali per il gioco di Luis Enrique, che renderebbe il centrocampista italiano ancor più forte vista la sua filosofia di attaccare e mantenere il possesso palla.

Resta da capire quale sarà la decisione di Al-Khelaifi e anche come reagirà a una nuova offensiva dell’Al-Hilal. E’ una situazione troppo particolare, con tanti soldi in ballo e la volontà di Verratti che sarà decisiva. L’allenatore spagnolo vuole trattenerlo, ma il centrocampista in Arabia Saudita guadagnerebbe almeno 50 milioni di euro a stagione per tre anni. Una cifra molto difficile da rifiutare.