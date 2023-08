Serie A: Arnautovic dice sì, Roma beffata

Marko Arnautovic è sempre più vicino a lasciare il Bologna. Il giocatore ha detto sì ad un club di Serie A. Roma beffata.

E’ Arnautovic uno dei gioielli di calciomercato. Il Bologna sta spingendo per una sua conferma in rossoblu, ma il calciatore ha altre idee e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Stando alle ultime notizie, Arnautovic ha detto sì ad una big di Serie A ed ora in queste ultime settimane di calciomercato si potrebbe arrivare alla fumata bianca. Un via libera che rappresenta una svolta importante e soprattutto allontana l’austriaco dalla Roma.

Calciomercato: Arnautovic in una big, Roma ‘bruciata’

Nonostante i continui problemi fisici e un Bologna non intenzionato a lasciar partire il proprio calciatore, il futuro di Arnautovic è ancora tutto da scrivere. L’austriaco ha il sogno di andare in una big, ma per il momento si tratta di una semplice ipotesi. Non è semplice trattare con i felsinei e questo ferma un po’ qualsiasi operazione. Ma negli ultimi giorni di calciomercato, come spesso succede, la situazione potrebbe cambiare e per l’attaccante dovrebbero aprirsi le porte di un salto di qualità.

Arnautovic in questi ultimi giorni di calciomercato è stato accostato alla Roma, ma il calciatore sarebbe stato proposto anche all’Inter. Secondo quanto raccolto da FcInter1908, la trattativa ad oggi non sarebbe nemmeno iniziata considerando che Inzaghi ha altri obiettivi in mente, ma potrebbe essere un’idea last minute soprattutto in caso di partenza di Correa.

Si tratterebbe di un ritorno e soprattutto di una possibilità di riscatto per Arnautovic, che proprio con la maglia nerazzurra ha deluso. Una chance importante, quindi, per lui e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine questa possibilità diventerà realtà oppure ci sarà un passo indietro.

Mercato Inter: Arnautovic è un obiettivo?

Per il momento Arnautovic è stato proposto all’Inter, ma questa possibilità non scalda molto i nerazzurri almeno nella fase attuale di calciomercato. Naturalmente tutto può ancora succedere e l’austriaco rappresenta una possibilità last minute per Inzaghi.

La trattativa potrebbe sbloccarsi con la partenza di Correa, ma non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.