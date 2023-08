Bomba in casa Juve, è ufficiale: salta tutto

Dopo l’accordo trovato nelle scorse ore, l’affare è saltato definitivamente: il club non vuole più tesserare il centrocampista

Nelle ultime ore di mercato è accaduto un ennesimo episodio sconcertante, riguardante un ormai ex giocatore della Juventus.

Stiamo parlando di Mohamed Ihattaren, il quale sembra non trovare tregua, lasciando dietro di sé una scia di incertezze e controversie. Dopo un annuncio che ha fatto scalpore appena due giorni fa, il suo possibile approdo al Samsunspor è saltato ufficialmente, aggiungendo un altro capitolo a una carriera finora segnata da più ombre che luci.

Il ventiduenne, che aveva rescisso di recente il suo contratto con la Juventus, sembrava aver raggiunto un accordo con il Samsunspor, come confermato dal club turco sui social media. Tuttavia, il destino ha giocato un altro tiro mancino al giovane calciatore, poiché il trasferimento è stato improvvisamente cancellato.

La storia di Mohamed Ihattaren è stata finora un susseguirsi di episodi controversi. Dopo essere stato prelevato dal PSV Eindhoven dalla Juventus nell’estate del 2021, il centrocampista olandese è stato inviato in prestito alla Sampdoria. Tuttavia, la sua avventura in Italia è stata breve, interrotta dopo appena sei mesi senza neanche una singola apparizione ufficiale.

Ihattaren al Samsunspor dura soltanto due giorni: l’accaduto

Successivamente, va in prestito all’Ajax con l’obiettivo di offrirgli una nuova opportunità di riscatto. Nemmeno l’Ajax, però, è riuscito a scuotere la sua carriera in stallo, con appena sei presenze ufficiali con la maglia dell’Ajax Under 21. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’avventura al club turco, per Mohamed Ihattaren, è durata soltanto 48 ore: il club ha deciso di non tesserare più l’olandese.

Il Samsunspor ha reso nota la sua decisione di rinunciare al giocatore, adducendo come ragione il tentativo da parte di Ihattaren di modificare i termini contrattuali precedentemente concordati e avanzare richieste inaccettabili. Una situazione che ha gettato un’ombra su tutto il processo di trasferimento e che sicuramente non passerà inosservata tra i tifosi del club.

L’incertezza attorno al futuro di Ihattaren sembra suggellare una carriera che non è mai veramente decollata. Nonostante il suo talento innegabile, le difficoltà di adattamento e le controversie extra-campo hanno impedito al giovane di mostrare appieno il suo potenziale.

Ora, in attesa di capire quale sarà il prossimo capitolo nella storia di Mohamed Ihattaren, ciò che è certo è che il cammino verso la riscossa si prospetta ancora più tortuoso. Tuttavia, il calcio è noto per le sue sorprese e non si può mai dire con certezza quale direzione prenderà la carriera di un giovane talento in cerca di riscatto.