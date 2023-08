Rilancio dalla Premier, la Juventus perde un altro esterno

La Juventus di Allegri rischia di subire un’altra beffa in chiave mercato: uno degli obiettivi per la corsia laterale rischia di sfumare.

Nonostante la storia e il blasone, infatti, la Vecchia Signora sta vivendo un momento particolarmente complicato sia a livello economico che per quanto riguarda le vicende giudiziarie.

Dopo la penalizzazione di dieci punti che di fatto ha estromesso i bianconeri dalla prossima Champions League, di recente, è arrivata anche le decisione della UEFA di escludere la Juventus anche dalla Conference League. A prendere il posto dei torinesi sarà la Fiorentina, finalista dell’ultima edizione e ottava classificata in Serie A.

Il club bianconero sta provando a rialzarsi in vista della prossima stagione, anche se la mancanza di introiti dalla Champions League, può complicare le cose. L’appeal della Vecchia Signora e del calcio italiano è in calo e diversi obiettivi stanno sfumando, la riprova l’abbiamo avuta con Kessie e Milinkovic-Savic ma le cose possono andare ancora peggio.

La Juventus perde un altro obiettivo: l’esterno si avvicina al trasferimento in Premier League

A confermarlo alcune trattative di mercato che sembravano in dirittura d’arrivo per i bianconeri, ma che sul più bello sono sfumate. Adesso, un altro obiettivo della Juve potrebbe decidere di declinare la proposta bianconera e trasferirsi nella ricca Premier League. Si tratta di Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid.

Vazquez è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e, dopo diverse stagioni disputate come esterno offensivo, ha arretrato il suo raggio d’azione giocando sempre più spesso come laterale difensivo. Il suo contratto in scadenza a giugno 2024 ha portato la Juve ad avvicinarsi al calciatore Merengue, ma quando tutto sembrava andare verso la fumata bianca, la trattativa ha subito un brusco stop.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera si è spinta ad un’offerta da 8 milioni più bonus, ritenuta sufficiente per convincere la Casablanca. Nelle ultime ore, però, alla corsa si sarebbe aggiunto anche il West Ham, campione di Conference League in carica. Gli Hammers avrebbero offerto ben 15 milioni al Real Madrid, cifra fuori portata per i bianconeri.

Gli inglesi, dunque, balzano nettamente in pole rispetto alla Vecchia Signora, con un’offerta che quasi raddoppia quella juventina. Adesso la palla passa alla dirigenza che dovrà scegliere se fare un ulteriore sacrificio per arrivare a Lucas Vazquez o se virare su altri obiettivi, magari meno costosi.