Colpo di scena Mourinho, la Roma resta di sasso

Cambia tutto nelle prossime ore per il mercato della Roma. Il futuro del calciatore sembra poter prendere una piega inaspettata.

La Roma non si può certo dire essere la regina del mercato estivo 2023. I giallorossi infatti, scatenati un anno fa con alcuni colpi di spessore come Dybala, Matic e Wijnaldum, quest’anno devono forzatamente lavorare col freno a mano tirato.

Colpa non tanto della famiglia Friedkin, che di base avrebbe il denaro per fare un ottimo mercato in entrata. Bensì dei paletti dell’Uefa, che impongono alla Roma di non accumulare debiti e soprattutto di rispettare il Transfer Balance, ovvero di non superare il costo della rosa dello scorso anno. Ecco perché c’è chi pensa che la Roma possa iniziare ad investire solo dopo aver ceduto alcuni calciatori importanti della rosa.

Il club giallorosso ha ceduto il difensore Roger Ibanez per circa 30 milioni all’Al Ahly, un importante rinforzo per la retroguardia del club saudita. Introiti fondamentali per il club giallorosso, ancora a caccia di rinforzi. Gli arrivi di Ndicka a costo zero e di Llorente in prestito hanno portato a questa cessione, ma potrebbe non essere l’ultima. Ibanez è stato richiesto anche da club di Premier League e ora questi avrebbero messo nel mirino un altro calciatore giallorosso, pedina fondamentale negli schemi di Josè Mourinho.

Roma, non solo Ibanez: un altro big verso la cessione

Il calciatore in questione è il centrocampista Bryan Cristante, ormai perno del centrocampo giallorosso. A dire il vero è un vero jolly per Mourinho che, durante la sua avventura sulla panchina del club capitolino, lo ha utilizzato come mediano, come mezzala e addirittura in casi estremi come rinforzo per la difesa. Cristante è un elemento molto prezioso e Mourinho non ha alcuna intenzione di sacrificarlo. Però ultimi rumors di mercato hanno messo in allerta il club giallorosso. Bryan Cristante piace nello specifico ad Aston Villa e Nottingham Forrest.

Secondo alcune indiscrezioni questi due club di Premier sarebbero pronti a presentare un’offerta di circa 20 milioni per il calciatore. Per la Roma al momento è incedibile e la società potrebbe valutare di sacrificarlo solo per mega offerte, e al momento questa non viene ritenuta tale. Cristante è un perno del club e Mourinho è pronto a schierarlo in campo subito, nei prossimi impegni di campionato.

Il tecnico è già infastidito per la mancanza di attaccanti in rosa con il club ora sulle tracce di Duvan Zapata e Marcos Leonardo, e di certo non gradirebbe ulteriori addii. Nelle ultime ore Mourinho ha salutato Ibanez con un post Instagram, una frecciata netta nei confronti di Pinto e della società. I tifosi e il tecnico attendono rinforzi, mentre Cristante va verso la permanenza.